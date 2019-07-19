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Сотрудники Tele2 во Владивостоке обучали пожилых людей новым технологиям

19 Июля 2019, 16:17 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, провел четырнадцатую всероссийскую акцию «День открытых людей». В этом году ее целью стала помощь пожилым людям в освоении современных технологий. Во Владивостоке в акции участвовали сразу четыре фирменных салонах Tele2: на ул. Адмирала Фокина, 23Б, Океанском проспекте, 111, в торговых центрах «Калина Молл» и «Седанка Сити».

Четырнадцатый «День открытых людей» прошел под лозунгом «Переведи бабушку в интернет». Tele2 сделала акцент на поддержке запущенной ранее одноименной социальной кампании. Ее цель – привлечь внимание к тем преимуществам, которые могут получить люди пожилого возраста при использовании мобильного интернета.

В день акции сотрудники разных подразделений Tele2 покинули привычные рабочие места, чтобы выступить в необычной для себя роли промоутеров и консультантов оператора. Специалисты Tele2 рассказали пожилым абонентам как пользоваться интернетом, мобильными приложениями, соцсетями и мессенджерами, а также показали основные функции смартфона. Например, директор приморского филиала Tele2 Андрей Шмалев и коммерческий директор Людмила Калашникова консультировали клиентов через digital-канал, технический директор Максим Васенков – в одном из салонов связи.

Всего в акции приняли участие более 300 салонов связи Tele2 по всей стране. В проект было вовлечено более 2000 офисных сотрудников. Они не только общались с клиентами в фирменных точках продаж, но и провели мастер-классы «Школа мобильного интернета» для пожилых людей. В помощь старшему поколению был разработан специальный «Путеводитель по мобильному интернету». В нем в доступной манере объясняется, что такое интернет, как создать аккаунт пользователя и скачать приложение. Онлайн-версия путеводителя доступна на странице «Переведи бабушку в интернет», а печатное руководство распространялось в салонах связи оператора.

Кроме того, в «День открытых людей» сотрудники Tele2 обрабатывали обращения клиентов в четырех контактных центрах компании (Ростов-на-Дону, Челябинск, Иркутск и Саранск). Традиционно был организован прямой радиоэфир для сотрудников, но в этом году он прошел уже в двух локациях: в Иркутске и Москве. Иркутский контактный центр на несколько часов стал студией федерального эфира «День открытых людей – июль 2019». В первые часы трансляция велась на территорию Дальнего Востока и Иркутской области, в середине эфира к нему подключились все регионы до Калининграда. Ведущие – тоже сотрудники Tele2, беседовали с топ-менеджерами компании, задавали вопросы региональным руководителям и делились фотографиями с мест проведения «Дня открытых людей» и обратной связью от абонентов. Позже эстафету радиоэфира подхватили ведущие студии ComCity в Москве.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: акция  День открытых людей  tele2 



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