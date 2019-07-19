Боевые корабли ВМС Филиппин и Вьетнама впервые примут участие в параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке

Постановка кораблей в парадный строй намечена на 27 июля

В параде кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня Военно-Морского Флота России во Владивостоке впервые примут участие десантный вертолётоносец корабль-док Военно-морских сил Филиппин (ДВКД) «Давао-дель-Сур» и фрегат Военно-морских сил Вьетнама «Куанг Чунг», сообщил газете "Золотой Рог" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Планируется, что торжественная церемония встречи гостей пройдёт на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной Владивостока.

Корабль ВМС Филиппин, однотипный вертолётоносцу «Давао-дель-Сур» -ДВКД «Тарлак», посещал Владивосток в 2018 году. Визит же вьетнамского боевого корабля состоится впервые.