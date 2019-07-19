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Во Владивостоке откроют первый в России дайвинг-клуб для военных моряков

19 Июля 2019, 15:45 | Приморье

Вход на территорию клуба в день открытия будет свободным

Во Владивостоке откроют первый в России дайвинг-клуб для популяризации подводного спорта среди военных моряков и участников военно-патриотических клубов.

Во Владивостоке в бухте Новик острова Русский в ближайшее воскресенье состоится торжественная открытие пилотного для России проекта - дайвинг-клуба для популяризации подводного спорта среди военнослужащих Тихоокеанского флота, юнармейцев, жителей и гостей Владивостока, сообщил газете "Золотой Рог" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Инженерные подразделения Тихоокеанского флота при активной поддержке региональных структур Федерального агентства морского и речного транспорта обеспечили подготовку прибрежной территории к размещению на ней модульных зданий для хранения оборудования, плавсредств. Обеспечено функционирование технических постов, отремонтирован и модернизирован причал для специальных судов, слип, установлены ограждения и контрольно-пропускной пункт.

Планируется, что в перспективе клуб будет функционировать в системе военно-патриотического парка культуры и отдыха Восточного военного округа.

Церемония открытия дайвинг-клуба пройдёт 21 июля в 10.00 на 11-м причале бухты Новик на острове Русский.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.


                                    
 

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Теги: ТОФ  дайвинг-клуб 



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