Повышенный режим готовности вводят в Приморье

В связи с выходом на территорию Приморья тайфуна «Данас» все службы жизнеобеспечения края переходят на повышенный режим готовности. Об этом было заявлено на селекторном совещании с главами муниципалитетов региона, которое провел врио вице-губернатора Олег Мельников в пятницу, 19 июля, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

По информации руководителя Приморгидромета Бориса Кубая, вечером в воскресенье, 21 июля, на юго-западе и ночью и днем в понедельник, 22 июля, на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством осадков 15-45 миллиметров за 12 часов и менее. Во Владивостоке местами в западной половине и на юго-востоке – очень сильные дожди с количеством осадков до 80 миллиметров за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться сильным ветром от 13 до 23 метров в секунду.

«Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Пограничный, Лазовский, Октябрьский, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Чугуевский, а также Уссурийский, Находкинский и Партизанский городские округа», – пояснил он, добавив, что синоптики продолжают следить за траекторией движения тайфуна.

Как подчеркнул Олег Мельников, готовиться к стихии нужно заблаговременно. Создается круглосуточный штаб, а с завтрашнего дня все спасательные службы переводятся в режим повышенной готовности.

«Необходимо уже сейчас усилить аварийные, дорожные бригады, особенно высокопроходимой и тяжелой техникой, предусмотреть резервное оборудование, запчасти, стройматериалы. Как только возникает необходимость – для сохранения мостов сразу разрываем дороги и пропускаем воду», – поручил врио вице-губернатора.

Также особое внимание нужно уделить оповещению населения о непогоде, работе детских, социальных учреждений.

Для предотвращения подтоплений в Уссурийске, который ожидает наибольший удар стихии, доставлено 10 водоналивных дамб, которые направило в Приморье МЧС России.