Посмотреть Парад Победы жители Приморья смогут онлайн

Стать зрителями мероприятия жители региона смогут по телевизору и в сети Интернет

В среду, 24 июня, Приморский край примет Парад Победы. По Указу Президента РФ, шествия пройдут со строгим соблюдением масочного режима и «социальной дистанции» в городах-героях, где располагаются штабы флотов и штабы армий. В Приморье – это Владивосток и Уссурийск.



Как уточнили в департаменте внутренней политики края, Выбор даты неслучаен – именно в этот день в 1945 году состоялись первые торжественные мероприятия в честь окончания Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве.



Всего в Парадах Победы в Приморье примут участие более 1600 человек от соединений и воинских частей края, более 90 единиц вооружения и военной техники и восемь воздушных судов от армии ВВС и ПВО, уточнили в пресс-службе Восточного военного округа.



В частности, во Владивостоке планируется задействовать 57 единиц техники. Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве. Боевая машина названа в честь участника Великой Отечественной войны Ефима Гольдберга.



«Ефим Моисеевич воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Был участником битв на Висле и на Одере. Штурмовал Берлин. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалью “За отвагу” и другими наградами. Долгое время он являлся старейшим ветераном в Приморье, был поэтом и активным общественным деятелем. Героя не стало в апреле 2020 года в возрасте 106 лет», – отметила и.о. директора департамента внутренней политики края Ольга Ивченко.



Кроме того, по центральной улице города – Светланской проедут новые бронетранспортеры БТР-82А, БРДМ-2рх, боевые машины пехоты БМП-2, артиллерийские самоходные установки 2С1 «Гвоздика», самоходные реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», береговые ракетные комплексы «Бастион» и комплексы ПВО - ЗРК «Оса», зенитно-ракетно-пушечные системы «Панцирь-С1» и зенитно-ракетные комплексы С-400.



Впервые в параде примут участие бронемашины «Тигр» и недавно поступившие на вооружение морской пехоты ТОФ танки Т-80БВ.



Праздничный салют ознаменуется 24 июня 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и запуском более 300 фейерверочных выстрелов. Запуск фейерверка будет осуществляться из салютных установок 2А85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для звукового сопровождения фейерверка по устоявшейся традиции с площадки на улице Батарейной, в районе мыса Боброва, задействуют две гаубицы Д-30.



Отметим, Парады Победы во Владивостоке и Уссурийске пройдут со строгим соблюдением масочного режима и «социальной дистанции». Улицы непосредственно перед проведением торжественных мероприятий, как и перед их репетицией, продезинфицируют для минимизации рисков распространения любых инфекционных заболеваний.



Парады Победы во Владивостоке и Уссурийске пройдут со строгим соблюдением масочного режима и «социальной дистанции». Горожанам рекомендовано смотреть Парады Победы и салют только по телевизору и в сети Интернет. Такое решение принято, чтобы избежать скопления людей и снизить опасность для их здоровья



Горожанам рекомендовано смотреть Парады Победы и салют только по телевизору и в сети Интернет. Такое решение принято, чтобы избежать скопления людей и снизить опасность для их здоровья.



«Для приморцев предусмотрены различные патриотические акции, в которых они смогут принять участие в режиме онлайн или дистанционно и таким образом почувствовать силу и единение даже в то время, когда мы не можем все вместе выйти на улицу, пройти в рядах “Бессмертного полка” или склонить головы в Минуту молчания у Вечного огня», – подчеркнула Ольга Ивченко.



Так, 24 июня в 12.00 Приморье вместе со всей страной присоединится к акции «Весть Победы». В честь светлого праздника загудят фабрики и заводы, морские суда, повсеместно зазвонят церковные колокола. Автомобилистам также предлагается просигналить в это время в знак приверженности миру на земле.



В 21.50 все приморцы могут присоединиться к всероссийской акции «Лучи Победы». Жителям края предлагается подойти к окнам квартир или выйти на открытые балконы с зажженными фонариками в руках. Свои прожекторы в это время включат также ледокол, стоящий на рейде в бухте Золотой Рог, Находкинский и Славянский судоремонтные заводы.



«Благодаря акции “Лучи Победы” мы можем зажечь свет нашей памяти в благодарность тем, кто совершил боевой и трудовой подвиг и подарил нам самый светлый и трогательный праздник – День Победы и сегодняшнее мирное небо над головой», – отметила Ольга Ивченко.



24 июня во Владивостоке Тихоокеанский флот (ТОФ) даст праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



Кроме того, желающим предлагается принять участие во всероссийском флешмобе в социальных сетях – «Голубь мира». Для этого нужно смастерить фигурку птицы, прикрепить ее на окно, дерево в парке или сквере, расположить возле памятника воинской славы, сфотографировать и опубликовать снимок в своем аккаунте в социальных сетях с хэштегами #ГолубьМира, #МирНаЗемле #ПарадПобедителей, #Приморскийкрай.



Департамент по делам молодежи и Центр содействия развитию молодежи Приморского края проводят квест «История Победы».



В разных муниципалитетах края также запланированы онлайн-концерты и другие мероприятия, которые состоятся в дистанционном формате. К примеру, в Дальнереченске предусмотрена трансляция концерта «Сквозь года звенит Победа!» с участием солистов Дома культуры, посмотреть которую смогут все желающие.

Фото репетиции Парада Победы – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.