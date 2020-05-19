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COVID-19: Новые экспресс-тесты для определения коронавируса переданы больницам Приморья
19 Мая 2020, 11:54 | Приморье
Новейшие тест-системы, позволяющие в течение 10 минут с высокой точностью определить наличие в организме человека коронавируса, передали 18 медицинским учреждениям Приморья спортсмены хоккейного клуба «Адмирал».
Новые экспресс-тесты южнокорейского производства выгодно отличаются от многих аналогов тем, что позволяют брать на анализ кровь как из пальца, так и из вены.
«Тесты были закуплены исходя из их качественных характеристик, а также позитивного опыта борьбы с новым коронавирусом в Южной Корее. Общая стоимость покупки составила 5 миллионов рублей», – сообщили в руководстве ХК «Адмирал».
Вместе с Приморским региональным отделением партии «Единая Россия» спортсмены развезли тесты по медицинским учреждениям края.
«Экспресс-тесты переданы в 18 медучреждений – во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. Больше всего получили Находкинская горбольница, краевой онкологический диспансер и Приморская краевая больница №1», – сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Применение тестов позволит оперативно выявлять бессимптомных больных и предотвратить распространение инфекции.
«Постановка любого диагноза начинается с тестов, лабораторных исследований. Соответственно, благодаря такой поддержке мы можем точно и оперативно ставить диагнозы. И оказание помощи пациентам будет быстрее. Большое человеческое спасибо!» – говорит главный врач Владивостокской клинической больницы №1 Евгений Шестопалов.
Напомним, что социально ответственный бизнес продолжает оказывать поддержку медучреждениям Приморья в период эпидемии COVID-19. В их число вошел и спортивный клуб.
«Сейчас Правительство края во главе с Олегом Кожемяко ведет огромную работу по борьбе с коронавирусом. ХК “Адмирал” внес свой вклад в это дело. Уверены, что тесты, которые мы доставили в медицинские учреждения, помогут нашим врачам побороть коронавирус и как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую обстановку», – прокомментировали в пресс-службе клуба.
Отметим, что содействие в поиске и приобретении необходимых медицинских изделий хоккейному клубу оказало Правительство Приморья в сотрудничестве с южнокорейской стороной.
Фото – пресс-служба ХК «Адмирал»
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Теги: адмирал covid-19 коронавирус
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