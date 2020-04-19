Еще 194 жителя Приморья эвакуировали из-за рубежа

В субботу, 18 апреля, бортом авиакомпании "Сибирь" (S7) из Королевства Таиланд удалось эвакуировать 195 дальневосточников, почти всех из которых жители Приморского края

Рейс из Бангкока во Владивосток прибыл в 20.34 по местному времени. На его борту домой вернулись 194 жителя Приморья и один хабаровчанин. Среди пассажиров – 40 детей.

В ближайшие две недели все прилетевшие этим рейсом будут соблюдать строгий карантин. Жители края смогут находиться в это время дома, соблюдая режим самоизоляции.

"В обсерватор направились двое из прибывших – это гость из другого региона и один приморец, который не может обеспечить самоизоляцию в домашних условиях. Остальные будут находиться по месту жительства. Строгое соблюдение домашнего карантина, в течение 14 дней, будут отслеживать представители медицинских учреждений, наблюдая за здоровьем людей, а также сотрудники правопорядка, проверяя их местонахождение", – сообщили в оперативном штабе Приморья по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отметим, что мероприятия по эвакуации приморцев из-за рубежа продолжаются. Так, по предварительной информации, в воскресенье, 19 апреля, планируется доставить из Токио во Владивосток до 128 россиян. Рейс будет выполнен авиакомпанией "Аврора".

Кроме того, предварительно озвучена дата еще одного рейса из Таиланда. Планируется, что дополнительный борт вылетит за гражданами нашей страны уже в среду, 22 апреля. На борту самолета авиакомпании "Сибирь" вернутся домой 120 человек.

Следует обратить внимание на то, что дата и время рейса могут быть изменены, так как окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика определяется по факту формирования загрузки воздушных судов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи РФ

Отметим, ранее Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом. На прошлой неделе благодаря проведенной эвакуации домой из Республики Корея смогли вернуться 32 приморца.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)