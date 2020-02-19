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Приморье выбирает "ПОБЕДУ"
В Приморском крае телеканал «ПОБЕДА» стал лидером по количеству просмотров среди познавательных каналов «Интерактивного ТВ» «Ростелекома». Кроме того, он занял второе место среди каналов, которые не транслируются с первой по двадцатую кнопку. За январь «ПОБЕДУ» в Приморье просмотрели 807 339 раз, а ежедневный охват канала составил почти 10 тысяч устройств.
Телеканал «ПОБЕДА» целиком посвящен Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. На нем круглосуточно транслируются советские и российские военные фильмы, сериалы, документальные передачи, новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных материалах и кинохрониках, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, семейные воспоминания участников акции «Бессмертный полк», а также находки и открытия поисковых отрядов. Канал доступен на 75 кнопке.
«В апреле 2019 года “Ростелеком” первым из операторов включил “ПОБЕДУ” в свою ТВ-сеть. За это время жители Приморского края успели познакомиться с контентом канала и, судя по цифрам, оценили его. В нашем регионе канал доступен около 120 тысячам абонентов. Приятно видеть, что среди зрителей “ПОБЕДЫ” не только старшее поколение, но и юная аудитория, интересующаяся военным художественным и документальным кино», — отметил Руслан Тулаганов, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком».
Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.
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