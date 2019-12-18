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Дальний Восток погряз в пагубных привычках
Пример Чечни должен поднять здоровье всей России и особенно ее восточных окраин
К наиболее вредным привычкам сегодня относятся алкоголизм, табакокурение и наркомания. Они калечат и губят не только «потребляющих», но и людей, живущих с ними рядом, оказываются причинами многочисленных преступлений и их серьезных последствий. Соответствующая статистика была взята за основу расчета экспертами РИА «Рейтинг» рейтинга, определяющего места регионов по степени влияния на них вредных привычек проживающего в них населения. Сводные баллы учли шесть важнейших показателей и в итоге были сведены в общий рейтинг с оценками от 1 до 100 баллов, где наибольшие оценки достались регионам, где ситуация наиболее благополучна.
Выяснилось, что Приморский край из 100 баллов набрал всего 57,6 и за год со времени проведения предыдущего подобного рейтинга опустился с 71 на 72 место. Это очень далеко от лидеров: Чеченской Республики – 99,4 балла, Республики Ингушетия и Республики Дагестан, набравших по 91,9 балла.
Из дальневосточных регионов наиболее благополучно с вредными привычками обстоят дела в Хабаровском крае – 69,7 баллов (43 место среди регионов РФ), в Республике Саха (Якутия) – 62,4 балла (64-е место) и в Чукотском АО – 59,4 (68-е место).
Немного хуже, чем в Приморье, с вредными привычками в Амурской области – 56,2 балла (74 место) и Забайкальском крае – 53,7 (77 место).
Остальные пять дальневосточных регионов пропустили на последнее 85-е место Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 44,1 балла, заняв места с 80 по 84-е. Соответственно Сахалинская область – 49, Еврейская АО – 47,3, Республика Бурятия – 45,7, Магаданская область – 44,6 и Камчатский край – 44,5 баллов.
Кстати, Еврейская АО добилась определенных успехов, поскольку в прошлом году именно она замыкала рейтинг. На этот раз ей удалось вырваться на 81-е место. Незначительно по сравнению с прошлым годом поменялись места или остались прежними у других субъектов ДФО.
Эксперты отметили, что жители Камчатки, ЯНАО и Еврейской АО больше всех потребляют табачных изделий на душу населения, а в Магаданской области и на Сахалине наиболее вредной привычкой является наиболее высокое в стране потребление алкоголя на каждого взрослого человека. В Бурятии уровни потребление алкоголя и табака близки к среднероссийским показателям, но смертность и преступность под влиянием алкогольного и наркотического опьянения являются особенно высокими по стране. Положительная тенденция на снижение потребления табачных изделий была отмечена в Амурской области.
В целом по России исследователи отметили снижение зависимости людей от вредных привычек, но радикального улучшения за один год не видно и не предвидится впредь, а поэтому, чтобы не позорить регион, они настоятельно советуют гражданам отказываться от вредных привычек – бросать курить, пить и увлекаться наркотой.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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