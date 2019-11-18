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Бизнес-гороскоп: Девам звезды советуют включить режим экономии

18 Ноября 2019, 18:20 | Приморье

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября

ОВЕН. В понедельник возможны позитивные изменения на службе, которые стабилизируют ваше финансовое положение. В среду не стоит проявлять излишнюю расточительность, приобретайте только необходимое - дорогие гаджеты и модельные вещицы сейчас вам явно не по карману. В пятницу будут удачными деловые встречи и переговоры.

ТЕЛЕЦ. В понедельник могут возникнуть незначительные финансовые проблемы, которые разрешатся к середине недели. Во вторник может случится важный деловой разговор, вы узнаете полезную для вашего бизнеса информацию. В пятницу вероятны денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачный период, когда у вас всё получается. Ваши нестандартные идеи работают и приносят доход. У вас появятся новые заказчики, вы будете весьма востребованы. Ваши гонорары повысятся. Так что экономить вам не придется.

РАК. Удачная неделя, чтобы показать свои таланты и повысить уровень притязаний. Вы, действительно, достойны большего. И отлично справляетесь даже со сложными профессиональными задачами. Так что ждите премию.

ЛЕВ. Понедельник - один из самых удачных дней для покупок по хозяйству. Во второй половине неделе можно ожидать новые финансовые поступления. В пятницу будьте бдительны, не станьте жертвой телефонных мошенников.

ДЕВА. Финансовые ресурсы могут быть ограничены, это не позволит осуществить ваши замыслы. Но огорчаться не стоит, просто включите режим экономии, а не транжирства. Во второй половине недели приобретайте только самое необходимое.

ВЕСЫ. Неделя благоприятна для укрепления позиций на службе, при условии исполнительности и пунктуальности. Будьте осторожны с документацией, иначе в важные бумаги, отчеты и договоры могут закрасться ошибки.

СКОРПИОН. Ваше финансовое положение стабильно и продолжает улучшаться. В среду можно ожидать приятной новости, большой прибыли и выгодного предложения. В конце недели вы сможете сделать дорогой подарок любимому человеку.

СТРЕЛЕЦ. Ситуация в сфере финансов вас порадует. У вас появятся новые заказы, вы получите дополнительную прибыль или начальство выпишет премию, оценив ваше усердие.

КОЗЕРОГ. Не пора ли сходить в банк и узнать о новых процентах по вкладам? Да и кредитные карты появились с более выгодными условиями. В четверг постарайтесь не планировать ничего серьезного в финансовой сфере. Пятница и суббота - хорошие дни для приобретения чего-то нового.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение будет неровным, есть опасность, что вы позволите втянуть себя в авантюрную историю. Наведите порядок в документации, исправьте пропущенные ошибки. Не влезайте в долги и кредиты.

РЫБЫ. В понедельник желательно разобраться с накопившимися бумагами. На вторник не стоит планировать важных переговоров, вы будете не убедительны. Четверг - удачный день для совещаний, проведения рекламных компаний и заключения сделок.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прогноз  гороскоп 



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