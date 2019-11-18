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Госграница с Китаем попадет в ЕГРН
18 Ноября 2019, 08:40 | Приморье
Росреестр занимается подготовкой в пределах территории Приморья и внесения в ЕГРН границы с Китаем
В этом году часть государственной границы протяжённостью в 39,7 км между Российской Федерацией и Северной Кореей была внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), что, как считает руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгений РУСЕЦКИЙ, позволит в дальнейшем формировать сопредельные земельные участки без реестровых ошибок.
К настоящему времени Росреестр занимается подготовкой в пределах территории Приморья и внесения в ЕГРН границы с Китаем. Уже подготовлены итоговые документы проверки прохождения российско-китайской государственной границы для их подписания уполномоченными лицами РФ и КНР.
В ходе подготовки на госгранице выполнялись геодезические и картографические работы, выполнялась гидрография по определению середины главного фарватера на реках, по которым установлена граница.
Евгений Русецкий подчеркнул, что четкое определение прохождения госграницы между РФ и КНР в регионе «позволит осуществить мероприятия по дальнейшему корректному описанию прохождения границы как субъекта РФ Приморского края, так и поворотных точек границ муниципальных образований, расположенных вдоль государственной границы».
А заместитель Минэкономразвития РФ – руководитель Росреестра Виктория АБРАМЧЕНКО отметила, что «сведения о прохождении госграницы на российско-китайском участке имеют особо важное значение для поддержания международной стабильности и безопасности, развития добрососедских отношений и сотрудничества. Эта информация востребована отраслями экономики, в том числе при создании и обновлении топографических карт и атласов, а также при внесении в ЕГРН сведений о государственной границе в отношении кадастрового округа «Приморский».
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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