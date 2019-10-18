www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.01 р. 100 JPY: 58.84 р.
EUR: 70.9 р. 10 CNY: 90.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Приморье старшая медсестра получает с подработками, как уборщица

18 Октября 2019, 09:17 | Приморье

Кавалеровский район посетил на днях депутат краевого парламента Сергей СЛЕПЧЕНКО. В его избирательный округ входит часть Кавалеровского района, а именно пос. Хрустальный, Фабричный и Горнореченск. Депутат встретился с населением Хрустального, провел прием граждан совместно с местными депутатами по данному округу Евгенией ЗАВАРЗИНОЙ и Анатолием ПОДКОЛЗИНЫМ.

Как рассказала Евгения Заварзина, замспикера районной Думы, те вопросы, которые озвучивали жители Хрустального и Фабричного, не новы. Это отсутствие уличного освещения, хотя там проходит краевая трасса и обслуживать ее должен департамент дорожного хозяйства АПК. Также есть большие проблемы с неудовлетворительным состоянием тротуаров, канавами, отсутствием очистных сооружениий в Хрустальном. Евгения Заварзина добавила по поводу освещения в пос. Хрустальном, что столбы освещения надо передать на баланс краевого департамента дорожного хозяйства, чтобы прокопать канаву вдоль дороги по улице Комсомольской, приходится месяцами переписываться с департаментом. Краевой депутат пообещал вникнуть в данный вопрос и поработать по этим проблемам. А в будущем году для местных жителей он сделает подарок - поставит детскую площадку в сквере в пос. Фабричного и установит во дворах крытые беседки для пенсионеров.

Также совместно обсудили жалобы населения на состояние кавалеровской больницы. Договорились посетить больницу и посмотреть ее состояние, что и было сделано на следующий день после визита депутата. В больнице побывали местные депутаты Валентина ЮЩЕНКО, Валентина РОГАЧЕВА и Евгения Заварзина. Помощница депутата Сергея Слепченко Светлана ЖЕЛТОВА об этом знала, но не смогла приехать из Дальнегорска. Тем не менее отчет о визите в больницу будет доведен до сведения Слепченко.

«Ситуация в больнице кажется критической, - отметила Евгения Заварзина, - в очередной раз медики или увольняются, или планируется сокращение ставок, по крайней мере, об этом говорят сами работники кавалеровской больницы. При этом говорится, что в больнице остро не хватает кадров, их ищут и приглашают на работу. Прямо парадоксальная ситуация. Люди сами почему-то бегут из больницы. Поступает просто тотальное количество жалоб от простых граждан и медиков. Поэтому мы и решили посетить больницу лично, посмотреть изнутри, в конце концов как обычные граждане, такие же жители района и потенциальные пациенты. Оказалось, что, например, завтерапией хотела увольняться, потому что нагрузка в стационаре непомерная, люди там днюют и ночуют. Но все-таки решили, что она перейдет на прием в поликлинику, чтобы хоть как-то сохранить врача в больнице. Объем работы большой. Старшая медсестра с высшей категорией получает с подработками 24 тыс. в месяц, наравне с уборщицей, при этом ответственность, мы понимаем, далеко неодинаковая. Это ненормально. И краевой департамент здравоохранения, в ведении которого находится больница, должен как-то решать эти вопросы совместно с главврачом».

Депутаты в очередной раз готовят обращения краевым властям.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: диагностика  больница  депутаты  приморье  медицина  профилактика  лечение  зарплата  благоустройство  здравоохранение  врачи 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Р С•Р в„–- Р В»Р С‘10:55, 18.10.2019#

    Уважаемые депутаты! Читаете ли вы или нет подобные статьи, неизвестно. Но! Пока на уровне краевой власти официально! не установят оклад медикам не ниже МРОТ, как написано в законе, (как сделали это наши соседи - хабаровчане еще в 2018г) У нас будут такие зарплаты и не будет врачей. Желать от главрача, что бы он платил больше, чем по закону положено, это абсурд.

  • Псевдоним12:20, 18.10.2019#

    Можно подумать он удивился, в Дальнегорске тоже самое

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]