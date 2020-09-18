Пять щенков породы акита-ину губернатор Приморья передал в новые семьи

Олег Кожемяко выразил готовность помогать в воспитании щенков и обещал следить за тем, как они растут

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в пятницу, 18 сентября, передал пять щенков породы акита-ину в новые семьи – малыши переезжают в Уссурийск, Находку, Спасск-Дальний, поселок Врангель и станцию Весенняя. Хозяев домашним животным глава региона выбирал лично в социальной сети Инстаграм.

Новые семьи своим питомцам через социальные сети губернатор Приморья выбирает не в первый раз: в 2019 году он подарил приморцам двух мареммо-абруццких овчарок и несколько «акит».

Один из любимцев, например, стал настоящим другом и помощником для особенного ребенка – собаку по кличке Акио взяла к себе семья Исрафиловых из Большого Камня. Свете, которой при рождении поставили сложный и, к сожалению, неизлечимый диагноз, пушистый товарищ помогает в социализации и развитии.

На этот раз пять активных и любознательных щенков породы акита-ину также отправятся по краю – к семьям, любящим животных и проживающих в своем доме. Под публикацией с анонсом о раздаче пушистых друзей было оставлено более 1,3 тысячи комментариев.

«Для нас было важно, чтобы щенков получили семьи с детьми, любящие собак, которые в своих письмах, высказываниях отражали, что собака для них – член семьи и будет жить в любви. Важны и условия – чтобы был простор и свобода для нее», – рассказал Олег Кожемяко о критериях отбора семей.

Среди написавших о своем желании получить нового друга – Елена Дубровская из Уссурийска. Недавно они с супругом пережили личную трагедию: умер их преданный пес, проживший с семьей более 20 лет. Щенок акиты станет для них новым любимцем.

А для семьи Алеси Гасиленко из Находки пушистый питомец – настоящий помощник. Их семья воспитывает двух детей – Артема и особенную девочку Александру.

«Специалисты нам советовали завести четвероногого друга для нашей дочки, это очень помогает таким детям развиваться. Уже сейчас знаем, что собака будет нашим компаньоном, везде с нами», – говорит она.

«Желаю вам всем успехов и удачи, созванивайтесь, публикуйте фото, как растут питомцы. Они будут вам хорошими друзьями», – обратился Олег Кожемяко к новым хозяевам собак.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)