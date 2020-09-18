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Пять щенков породы акита-ину губернатор Приморья передал в новые семьи

18 Сентября 2020, 20:08 | Приморье
Олег Кожемяко выразил готовность помогать в воспитании щенков и обещал следить за тем, как они растут
 
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в пятницу, 18 сентября, передал пять щенков породы акита-ину в новые семьи – малыши переезжают в Уссурийск, Находку, Спасск-Дальний, поселок Врангель и станцию Весенняя. Хозяев домашним животным глава региона выбирал лично в социальной сети Инстаграм.
 
Новые семьи своим питомцам через социальные сети губернатор Приморья выбирает не в первый раз: в 2019 году он подарил приморцам двух мареммо-абруццких овчарок и несколько «акит».
 
Один из любимцев, например, стал настоящим другом и помощником для особенного ребенка – собаку по кличке Акио взяла к себе семья Исрафиловых из Большого Камня. Свете, которой при рождении поставили сложный и, к сожалению, неизлечимый диагноз, пушистый товарищ помогает в социализации и развитии.
 
На этот раз пять активных и любознательных щенков породы акита-ину также отправятся по краю – к семьям, любящим животных и проживающих в своем доме. Под публикацией с анонсом о раздаче пушистых друзей было оставлено более 1,3 тысячи комментариев.
 
«Для нас было важно, чтобы щенков получили семьи с детьми, любящие собак, которые в своих письмах, высказываниях отражали, что собака для них – член семьи и будет жить в любви. Важны и условия – чтобы был простор и свобода для нее», – рассказал Олег Кожемяко о критериях отбора семей.
 
Среди написавших о своем желании получить нового друга – Елена Дубровская из Уссурийска. Недавно они с супругом пережили личную трагедию: умер их преданный пес, проживший с семьей более 20 лет. Щенок акиты станет для них новым любимцем. 
 
А для семьи Алеси Гасиленко из Находки пушистый питомец – настоящий помощник. Их семья воспитывает двух детей – Артема и особенную девочку Александру. 
 
«Специалисты нам советовали завести четвероногого друга для нашей дочки, это очень помогает таким детям развиваться. Уже сейчас знаем, что собака будет нашим компаньоном, везде с нами», – говорит она.
 
«Желаю вам всем успехов и удачи, созванивайтесь, публикуйте фото, как растут питомцы. Они будут вам хорошими друзьями», – обратился Олег Кожемяко к новым хозяевам собак. 
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: кожемяко  домашние животные 



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