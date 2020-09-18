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Памятник летчику Николаю Острякову установлен во Владивостоке

18 Сентября 2020, 17:10 | Приморье
Автором скульптуры выступил владивостокский художник Илья Топчий
 
В пятницу, 18 сентября, во Владивостоке открыли памятник Герою Советского Союза, генерал-майору Николаю Острякову. Торжественная церемония прошла в сквере, который носит имя легендарного летчика.
 

 

Имя Николая Острякова навсегда вписано в историю страны. Герой войны в Испании 1937 года, он начинал простым летчиком, потом стал командиром отряда и эскадрильи. По возвращению на Родину Николай Остряков служил на Черноморском флоте, а затем был назначен командиром авиационной бригады на Дальнем Востоке. С августа 1939 года – командующий ВВС Тихоокеанского флота. Он лично принимал участие в обороне Севастополя. Генерал-майор авиации погиб 24 апреля 1942 года. Тогда ему было всего 30 лет.
 
В память о летчике в сквере, носящем его имя, сегодня установили монумент. На торжественном открытии скульптуры присутствовали представители администрации и думы города, ветераны и военнослужащие, воспитанники патриотических клубов, общественники и местные жители. Приветствовал собравшихся глава Владивостока Олег Гуменюк.
 
«Я думаю, что люди, которые давно живут в этом районе, помнят, как 30 лет назад здесь устанавливали памятный камень. А сегодня здесь мы открываем памятник великому человеку, которое очень многое сделал для нашей страны. О его подвигах и заслугах должен помнить каждый. Этим событием мы говорим всем героям спасибо за мирное небо над нашими головами», - сказал глава города.
 
Автором скульптуры выступил владивостокский художник Илья Топчий. Он поблагодарил за оказанное доверие и рассказал, каким важным и волнительным событием для него стало создание этого памятника.
 
«Идея создания памятника родилась очень давно. В прошлом году мне удалось донести ее до руководства города, мою инициативу поддержали, и началась длительная и плодотворная работа. Приступил я к созданию памятника в декабре прошлого года и вплоть до вчерашней ночи наводил последние штрихи. Спасибо моей дочери, что помогала мне в моей ежедневной непростой работе над этим памятником», - рассказал скульптор.
 
Большим событием открытие памятника Острякову во Владивостоке стало для ветеранов 25-й Краснознаменной морской ракетоносной дивизии, названной именем летчика.
 
«Я всю жизнь прослужил в дивизии, которая носила имя Николая Алексеевича Острякова. 30 лет мы ждали установки этого памятника во Владивостоке. И наконец-то это произошло. Это большое и радостное событие для всех наших военнослужащих, которые служили в этой дивизии, как и для всех жителей нашего города», - отметил председатель совета ветеранов морской авиации ТОФ Александр Притчин.
 
Памятник оценили и местные жители. Именно они поддержали инициативу установки скульптуры Острякову, в честь которого назван и сквер в этом районе, и проспект. 
 
«Я живу на проспекте Острякова уже много лет, и именно на фасаде нашего дома расположена мемориальная доска Николаю Острякову. Когда я была школьницей, мне мама много рассказывала про этого знаменитого летчика. И я, конечно, очень рада, что сейчас ему открыли еще и памятник», - отметила местная жительница Людмила Жирдзинская.
 
Евгений Кулешов (фото)
 
Петр Езута (видео)
 

 

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Теги: скульптура  памятник  история  Остряков  ВОВ 



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