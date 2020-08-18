Секреты долгой жизни

Главный секрет долгой жизни отнюдь не в витаминах и высокой медицине

Ученые доказали, что только 25% продолжительности жизни зависит от генов и наследственности, а 75% формируются образом жизни. Однако, практика показывает, что не всегда активность, правильное питание и здоровый образ жизни – панацея от ранней старости.

Родившаяся в «переломный» для страны 1929 год Клавдия ИВАНОВА рассказала газете «Золотой Рог» о своих собственных секретах долголетия.

Отметим, что в рамках Госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы правительство региона активно поддерживает программы, направленные на увеличение периода активного долголетия, сохранение социальной, интеллектуальной и творческой активности пожилых людей. Те же задачи стоят перед проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Переломные» годы

При первой встрече с Клавдией Викторовной трудно поверить, что возраст женщины перевалил за девятый десяток. Энергичная, бодрая, светящаяся изнутри - она яркий пример того, что даже тяжелые годы детства, отрочества и юности могут не сломить, а только закалить характер и укрепить здоровье человека.

- Мне «посчастливилось» родиться на свет в 30-е годы, которые позже историки назовут «переломными». Тогда полным ходом шла индустриализация. Страна столкнулась с большими трудностями. Глобальные изменения нас, жителей сибирской глубинки, не коснулись и волновали мало. А вот трудности одолевали ежеминутно. Единственная задача, которая стояла в ту пору перед селянами - выжить. А значит, найти пропитание. Сегодня молодежь не понимает, не представляет того ощущения, когда в голове сидит одна единственная мысль - о еде. Наше детское формирование жизни происходило в условиях голода, холода и жестокости.

В семье моих родителей нас было девять. Я третья по счету. Двое родившихся после меня братьев умерли в младенчестве. Старших два брата и отец погибли позже, на войне. Оглядываясь назад, я и сама не понимаю, как мне удалось дотянуть до столь преклонного возраста. Говорят, моя прабабка прожила больше ста лет, может быть дело, как говорят ученые, в наследственности? Мама прожила недолго, ей было 56, когда ее не стало. В то время она казалась мне очень старенькой больной женщиной. Это теперь я понимаю, что все свои силы и здоровье она отдала нам, детям.

«Избитое» детство

- Детства у нас, ребят 30-40 годов, как такового и не было. Не могу припомнить из него ничего светлого. Ласки от родителей тоже не помню, наверное, не до «телячьих нежностей» тогда было. Когда мне исполнилось шесть лет, мама отвезла меня в соседнее, более зажиточное по тем меркам, село. Помню большой деревянный дом, тетку злую. Она определила меня нянькой к своему грудному сынишке за еду. В то время родители, не в силах прокормить детей, часто отдавали малолеток в няньки к «богачам». В мои обязанности входило следить, чтобы ребенок не плакал. Особенно тяжело было по ночам. Все спят, а я люльку качаю. Глаза слипаются. Но спать нельзя. Если младенец кричит, забегает тетка и лупит со всей дури. Тогда вообще детей избивали по любому поводу и без повода. Считалось, воспитание должно идти через побои. Для нас это было нормой. Детский труд был так же распространен, как и взрослый. Мои старшие братья и сестры вовсю работали на полях. Рабочий день начинался до рассвета, а заканчивался после заката. Когда я подросла, все домашнее хозяйство было на мне.

- Возможно, тяжелые детские годы вас так закалили?

- Положительно ли сказалось на моем здоровье такое детство или нет, судите сами. Витамины - ягоды, грибы, фитнесы - физический труд, спа процедуры - солнце, дождь, массажи - по спине кулаком, пластика лица - мой сломанный нос, который «подарил» мне местный «хирург» алкаш дядя Федя. И тем не менее, мы, ребятишки, не чувствовали себя несчастными, так как не знали другой жизни. Искали доброе во всем. На речке искупаться - заряд положительных эмоций. Зимой - с горки кубарем. Весной - картошки в костре напечь. Сегодня все по-другому. Дети видят эту социальную разницу, несправедливость. У одних все, у других - в лукошках землицы немножко. Оттого одни растут баловнями, не приспособленные к жизни, другие - озлобляются. Злая молодежь подрастает в деревнях, очень злая. Не знаю, как уж в ваших мегаполисах.

Вся жизнь - перекус

- Вот говорят, что секрет долголетия в правильном питании. Так ли это?

- Сегодня люди словно с ума сошли: сидят на разных диетах, платят большие деньги за полезные продукты, рассчитывают прием пищи по калориям и по часам. Моя жизнь - сплошной перекус. В детстве, понятно, - что нашел или что дали - то и съел. В юности - работа, учеба. Перекусила пирожком - и побежала дальше. Когда дети родились, тоже не особо задумывались о пользе питания: манная каша, рис, гречка на молоке, суп на кости, мяса - то толкового не было. В советское время за нормальными продуктами очередь была как в Мавзолей. Занимали затемно. Кстати, никакими гастритами и проблемами с желудками никто из нас не страдал, в отличие от нынешнего поколения. Может, дело в натур-продукте, который был в СССР. Может, в том, что не зацикливались на этом.

- А как сложилась ваша личная жизнь?

- Когда я встретила мужа, любовь вспыхнула сильная и взаимная. Мы сразу решили покорять Дальний Восток, «осваивать» новые земли. Молодые, полные сил, хотелось пользу стране нести. Здесь, в приморском поселке, квартиру нам дали. Потом детки родились, их у меня двое. Муж инженером работал. Я потом выучилась на крановщицу, устроилась на комбинат. Так и проработала там до самой пенсии. Родина не очень-то оценила. Пенсия мизерная. Профзаболеваний столько, что и врачи не смогли все их определить. Правда, дают таким, как я, два раза в год бесплатные путевки в санатории. Да я и не жалуюсь, что имеем - и за то спасибо.

Свой огород - место силы

- Есть у вас особенная страсть?

- Особенной моей страстью с тех пор, как на пенсию вышла, стал огородик. Я и сегодня считаю, что именно земля дает энергию и силы жить. Покопаешься на своем участке - и усталость такая приятная! Наутро чувствуешь: помолодела на пару лет. Сейчас многие говорят о разных «местах силы», которые жизнь продлевают. Так вот, для меня таким местом является собственный огородик. И не только для меня, многие пожилые просто не мыслят жизни без работы на свежем воздухе. Подругу мою «умные» детки отвадили от дачи, продали участок. Посчитали, что маме «пора отдохнуть», а узнать ее мнение - не удосужились. Переселили человека в однушку. Очень быстро она захандрила, захворала да и померла в прошлом году. Я на этот счет своим родственникам сразу дала понять: бабка я в здравом уме, сама своей недвижимостью в состоянии распоряжаться.

Короткие советы для длинной жизни

- Так все-таки, в чем ваш секрет долголетия?

- Если честно, я считаю, что главный секрет долгой жизни - не в витаминах и «высокой медицине». А в состоянии духа. Чем крепче дух, тем крепче тело. Давно заметила я, что те люди, которые постоянно на что-то жалуются, злятся на жизнь, сидят по своим «коробкам», избегают движения, глотают горстями таблетки, - первыми покидают наш мир. Что бы ни случилось, скажи себе: я и это переживу, и иди дальше. Просыпайся с улыбкой, засыпай с молитвой, будь всегда открыт к общению с людьми, не держи в сердце злобу, больше двигайся - вот и весь секрет долголетия. Еще думаю, что старость очень быстро затягивает человека в свою петлю, если у того нет любви в сердце. Я всю жизнь кого-нибудь люблю. Родителей, сестер и братьев, потом мужа, детей, внуков, правнуков. Всем старалась всегда помогать.

Сейчас со мной проживает кошка Мила, я ее выкупила за 300 рублей из рук мальчишки, который тащил несчастное орущее животное непонятно куда. Мы с ней теперь как два полноценных члена семьи. Животные, которые тебя любят, тоже огромную энергию дают. Волей-неволей приходится шевелиться - покушать приготовить маленькому другу, на улицу вывести, прибрать за ним, когда нужно. При этом совершенно не понимаю женщин, которые обзаводятся дюжиной котов и считают, что жизнь удалась. Кроме противного запаха, дополнительных немалых расходов и головной боли такое соседство ничего не приносит. И еще. Каждый день, вместо того, чтобы просиживать с бабушками и дедушками на скамейке в обсуждениях молодежи, я хожу пешком не меньше тридцати минут. Мне очень нравятся такие прогулки, и для здоровья полезно, и суставы разминаются, и голова более ясно соображает.

Новые технологии - прививка от маразма

- А как вы относитесь к технологическому прогрессу?

- Отлично отношусь. Правнук подарил мне новомодный телефон, подключил все, что нужно, научил пользоваться. Конечно, блогером я не стала, но день начинаю с «хождения по интернету». Читаю новости, переписываюсь с интересными людьми в соц сетях. Я думаю, нет ничего страшнее старческого маразма, поэтому каждый день тренирую мозги. Стараюсь узнавать новое, то, что было для нас недоступно в молодости. Я, например, попросила детей подарить на день рождения не «теплую шаль», о которой мечтают многие мои знакомые бабули, а микроволновую печь. Поражаюсь, сколько предрассудков у пожилых людей! Мои соседки чуть ли не крестятся, когда в гости заходят. Говорят, «волны» от печи убивают! Пытаюсь показывать научные статьи, которые опровергают этот миф - бесполезно. Вот что я называю закоренелый консерватизм!

ВОПРОС РЕБРОМ

- Так в чем же секрет?

- На мой взгляд, у каждого «сильно» пожилого человека - свой секрет долголетия. Я и долгожителем-то пока себя не считаю. Есть люди и постарше, я по сравнению с ними еще представитель продвинутой молодежи (смеется). Заглядывать в будущее не в наших силах, да и ни к чему это. Нужно просто продолжать жить, пока есть такая возможность, нести в мир добро и помнить, что все мы в руках Господа нашего.

На фото: Приморская долгожительница: Просыпайся с улыбкой, засыпай с молитвой, будь всегда открыт к общению с людьми, не держи в сердце злобу, больше двигайся - вот и весь секрет долголетия.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.