День Бикина уходит в онлайн

Организаторы приняли решение отказаться от приглашений на фестиваль и сократить количество мероприятий

Праздники, связанные с идеями сохранения уникальной природной среды и национальной самобытности малочисленных народов являются уникальным явлением, и они у нас поддерживаются государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы. Одним из таких праздников является День Бикина, традиционно проходящий в поселке Красный Яр Пожарского района. В этом году он был намечен на 7-8 августа.

Традиционно организаторы этого экологического фестиваля - национальный парк «Бикин», Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края, администрация Краснояровского сельского поселения - с опорой на поддержку правительства Приморья, центра «Амурский тигр» и Амурского филиала WWF России.

О празднике еще мало знают

Директор национального парка «Бикин» Алексей КУДРЯВЦЕВ:

- Праздник День Бикина носит этно-экологический, просветительский характер. По сути, он краеведческий. Многие приморцы живут и не знают, что у нас здесь такие удивительные народы, самые малочисленные в России – удэгейцы и нанайцы. Интересно посмотреть на их культуру и быт, познакомиться с традиционными промыслами, пообщаться. Принять участие в соревнованиях по традиционным видам спорта КМН – в Красном Яре они проводятся согласно правилам, изложенным в методическом пособии, составленном тренерами – практиками. Этническое направление - это большая составляющая праздника. Но важное значение участия в нем и нашего национального парка, как особо охраняемой природной территории (ООПТ). Гости могут познакомиться с его деятельностью и на его примере понять, как работают другие национальные парки России, и как они сохраняют заповедные места.

- Как же появилось решение - отказаться от проведения этого праздника в традиционном формате?

- Наш национальный парк - один из самых крупных на территории Дальнего Востока РФ, и один из самых молодых. Всего пять лет прошло с придания статуса ООПТ долине реки Бикин, и лишь три - с образования ФГБУ «Национальный парк «Бикин», с чем и связано появление праздника.

В этом году от проведения культурно-массовых мероприятий к Дню Бикина с привлечением гостей пришлось отказаться, хотя это решение не было простым. К событию готовились более двух месяцев, работали над сценарием фестиваля, продумывали зоны активности. Предполагали, что на празднике соберется более 600 человек. Состоятся соревнования по 10 видам спорта, в том числе таким необычным, как «Зелиге», прыжки через нарты и метание тынзяна на хорей. Но коронавирус и Роспотребнадзор со своими требованиями внесли коррективы, и в связи с пандемией от многого намеченного пришлось отказаться.

- Чем же было решено заменить живое общение?

- В этом году День Бикина проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, в рамках проекта Клуба «Приморье – территория межкультурного диалога», выигравшего президентский грант в минувшем году. Организаторы приняли решение отказаться от приглашений на фестиваль и сократить количество мероприятий - круглых столов, мастер-классов, не проводить выставку «Улица мастеров» и выступления творческих коллективов, шаманский обряд и другие мероприятия.

Однако, поскольку традиционно этот праздник приурочен к 9 августа - Международному дню коренных народов мира, а в текущем году еще и к пятилетию придания федерального статуса ООПТ в долине реки Бикин, и к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, то часть мероприятий было решено провести лишь для самих сельчан, либо онлайн для широкой публики.

Мы решили организовать конкурсы национального костюма и игрушки, тематического плаката и фотоконкурс дистанционно. Соискателям предложили прислать работы по электронной почте. Часть подготовленных творческих номеров запишем и оцифруем. В том числе песни на удэгейском языке – они станут доступны для всех неравнодушных.

Наш партнер - Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края - намерен продолжать тренировки молодежных команд села Красный Яр к соревнованиям по национальным видам спорта. В рамках президентского гранта закуплен мобильный, современный инвентарь, позволяющий организовать тренировки с соблюдением норм и требований безопасности при сложной эпидемиологической обстановке.

Жизнь обязательно продолжится в обычном режиме, и мы уверены, что после ослабления активности вируса и отмены ограничений многие из тех, кто собирался к нам в этом августе на День Бикина, приедут на краевые соревнования по этим дисциплинам в октябре. Это мероприятие также запланировано в рамках гранатового проекта.

- То есть большая встреча с гостями еще может пройти в этом году, если ситуация по коронавирусу в крае улучшится?

- Да, но уже в другом формате. Надеемся, что это будет на Ва:кчай ни – день начала охотничьего сезона. В этот праздник, мы надеемся провести все запланированные мероприятия, которые невозможно было организовать онлайн: соревнования, выставку Улица мастеров, шаманский обряд, возможно, костер и дискотеку. А на сам День Бикина мы теперь ждем всех уже в следующем году.

- А насколько экономически этот праздник выгоден для нацпарка и населения?

- ФГБУ «Национальный парк «Бикин», нашим партнерам и правительству Приморья, проведение фестиваля экономически не выгодно, но он финансируется из внебюджетных средств - отчасти это деньги спонсоров и фонда президентских грантов. А населению праздник выгоден. Местные жители могут быть задействованы в обслуживании туристов – в размещении гостей, организации их питания - это все оплачивается. Кроме того, у многочисленных гостей популярны индивидуальные туры по территории национального парка. И проводники находят «своих туристов».

Чем больше это мероприятие будет развиваться как турпродукт, тем больше гостей будет приезжать в парк, и уверен, что гостиница, которую мы построим в будущем году, окажется переполнена. И чем больше будет приезжать гостей, тем выгоднее жителям: еще лучше станут расходиться сувениры, заказываться блюда национальной кухни, и... свои маршруты.

Главное, что радует: этот праздник стал интересен людям как повод посетить территорию. День «Бикина» сегодня формируется как турпродукт под событийный туризм, и вот когда он станет полноценным, тогда можно будет говорить и о выгоде от этого парку. Пока же это, можно сказать, в основном просветительское мероприятие, направленное на культурный обмен и эко-просвещение.

Территория роста

Надо отметить, что Красный Яр ускоренно развивается, и приехавшим сюда на то или иное торжество есть на что посмотреть. Прежде всего - убедиться, что и глубинка края сегодня может успешно развиваться.

Два года назад в селе появилась своя больница с квартирой для врача и почта. Затем, за

какие-то полгода, компания «Россети» построила две электроподстанции мощностью 2,5 и 1,6 мегаватт, проложила 80 километров воздушной линии электросети, вложив в это 242 миллиона рублей.

Накануне праздника в селе был открыт памятник легендарному проводнику Арсеньева Дерсу Узала. Он установлен в небольшом сквере около сельской школы. В этот же день открылась и новая пекарня с современным оборудованием, облегчившим труд хлебопеков.

- Такая пекарня есть далеко не в каждой деревне, - считает заведующая ею Надежда ДУНКАЙ. — Ежедневно мы производим до 180 булок свежего черного и белого хлеба, нарезные батоны, булочки. Есть кофе-машина для любителей этого напитка, самодельные полуфабрикаты для тех, кому недосуг приготовить обед.

Появились новое здание администрации села (в прежнем открыт МФЦ), дом быта площадью около 200 квадратных метров с салоном красоты, продуктовым магазином и небольшим кафе, а также опорный пункт полиции с квартирой для участкового. Связисты протянули 122 километра волоконно-оптических линий связи, и теперь жители села имеют устойчивый интернет.

- Мне интернет очень нужен, - сказал косторез Юрий КАНЧУГА. - Чтобы совершенствоваться в работе. Технику гравировки и сквозной резьбы я изучил благодаря мировой сети, по обучающему видео.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с инициативы Центра «Амурский тигр» и национального парка, поддержанной правительством Приморья, в Красном Яре появился новый монумент односельчанам - героям войны и новый сквер, в обустройстве которого приняли участие наиболее активные краснояровцы, расширена детская площадка, разбиты пешеходные дорожки, клумбы, площадка для воркаута, установлены качели для детей и взрослых.

В сентябре откроет свои двери современный, красивый и экологичный новый детский сад.

«Чтобы понять, насколько он нам необходим, достаточно заглянуть в сквер в центре села и увидеть, сколько там малышей гуляет каждый день. Это место отдыха, кстати, тоже «выросло» на бывшем пустыре меньше чем за год, благодаря самим жителям села и администрации сельского поселения. Дом для сотрудников также очень нужен. У нас, конечно, много хороших людей, но профильных специалистов не хватает. Надеемся, что созданная инфраструктура, в том числе и новое жилье, привлечет специалистов, и в первую очередь - вернет местных жителей, когда-то уехавших из села», - говорит Алексей Кудрявцев.

МНЕНИЕ

Наталья КАНЧУГА, председатель совета ветеранов села Красный Яр:

- Мы видим, что наша жизнь меняется к лучшему. Это подтверждает тот факт, что люди, которые почувствовали, что у них на родине появилась перспектива, начали возвращаться. Достаточно просто сравнить, что было пять лет назад, и что происходит сейчас. Для многих это очевидно. И, конечно, самые серьезные надежды у коренных жителей этих мест - на занятость, которую им сегодня дает не только тайга сама по себе, но и национальный парк, и его развитие. Многие из них работают в его штате.

На фото: В связи с пандемией пришлось отказаться даже от популярных соревнований.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



