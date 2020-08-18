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Тигра переселяют на остров
Инициатива создания Парка дикой природы вблизи кампуса ДВФУ на берегу бухты Новик принадлежит Центру «Амурский тигр», учрежденному Русским географическим обществом. Руководитель Центра Сергей АРАМИЛЕВ отмечает особую важность этого природоохранного проекта для сохранения популяции амурского тигра, которого в дикой природе сегодня насчитывается всего лишь до 600 особей.
Появление «Парка природы Дальнего Востока», что соответствует планам государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы, в какой-то степени может вернуть хищнику часть острова, где он сможет обитать в условиях сафари-парка.
В парке смогут найти приют те звери, которые по разным обстоятельствам уже не могут вернуться в тайгу, но все они необходимы для сохранения уникального генофонда вида. Кроме того, и сами жители Приморья, и многочисленные туристы смогут видеть этот живой дальневосточный символ и таких копытных, как изюбрь, пятнистый олень и косуля, в естественных условиях обитания. А еще этот проект в какой-то степени позволит на будущее сохранить от типичной городской застройки около 90 га территории острова, большой массив леса, который станет парковым.
При этом Парк дикой природы решено создать рядом с «Парком Новик», специализирующемся на спортивных мероприятиях и семейном отдыхе горожан у моря. Кстати, в этом направлении прибрежная часть этой территории уже не первый год развивается, чем занимается компания «NOVIK Country Club», ставшая партнером нового проекта. В дальнейшем здесь предполагается реставрация ряда объектов Владивостокской крепости, которые придадут территории еще более высокую туристическую привлекательность.
Сергей Арамилев не скрывает, что одна из главных задач будущего сафари-парка и организованной Центром под ее строительство и эксплуатацию компании - это зарабатывать средства. Но, во-первых, средства от посещения парка должны будут направляться исключительно на реабилитацию тигров и на сохранение их в дикой природе. А во-вторых, парк - это и возможность занятости для местных жителей, которые сегодня вынуждены, теряя время, ездить на работу в материковый Владивосток.
Местных жителей перспективы осуществления рядом с поселками Парис и Мелководный проекта Парка дикой природы заразило серьезной тигрофобией, и они довольно активно выступили против этого проекта, выполненного архитектурным бюро «Урбан-План», считая, что создаваемый парк ущемляет их права и несет в себе угрозу их личной гибели от зубов свободно разгуливающих тигров. Такой их настрой стал причиной того, что год назад глава администрации Владивостока Олег ГУМЕНЮК был вынужден отменить публичные слушания по проекту буквально накануне их проведения.
Тем не менее, работа над проектом Парка дикой природы была продолжена с учетом тех претензий, которые оказались к нему у местных жителей. В итоге 25 октября прошлого года администрацией города были утверждены планировка и проект межевания территории в районе бухты Новик, находящейся между мысом Мелководный и мысом Тупой, полуострова Саперный о. Русский Владивостокского ГО.
Надпись на берегу бухты Новик на памятном камне гласит, что создание Парка дикой природы и музея амурского тигра началось 29 сентября 2018 года.
Проектом предполагается в лесной зоне парка построить пять вольеров для диких животных. Наблюдать за ними посетители смогут из туннелей, построенных с использованием специального тонированного стекла, через которое звери не будут видеть посетителей.
Сергей Арамилев считает, что «благодаря уникальному ландшафту и дизайну территории, а также синергетическому эффекту соседства проектов Центра «Амурский тигр» и «Парк Новик», этот уникальный для туристов просветительский кластер станет важнейшим объектом рекреационной инфраструктуры Русского острова и точкой притяжения их сюда со всего мира».
Здесь со временем должны появиться дендрарий с питомником дальневосточных растений, липовая роща с беседками и тропой здоровья. В ближайшей перспективе инвесторы предполагают организовать здесь Международный центр водных видов спорта с устройством гребного канала, треккингового маршрута, строительством дайв-клуба и центра зимних видов спорта. Будут развиваться объекты ресторанного и гостиничного бизнеса, торговли, ориентированной на посетителей-гостей. В планах - строительство мини-фишмаркета, яхт-клуба со стоянкой для маломерных судов и спортивно-развлекательной зоны с детской площадкой и тренировочным полем для гольфа. Должна появиться часовня Святых Петра и Февронии Муромских - покровителей семьи и брака.
На фото: Средства от посещения будущего парка предлагается направляться исключительно на реабилитацию тигров и на сохранение их в дикой природе.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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