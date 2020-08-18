В Приморье разрешили экскурсии и фестиваль

В Приморье, несмотря на сохранение режима повышенной готовности по коронавирусу, постепенно продолжается введение послаблений для различных сфер жизнедеятельности

Очередное решение по снятию ряда ограничений в рамках режима повышенной готовности 14 августа принял региональный оперативный штаб. Так, в Приморском крае разрешили проводить некоторые культурные мероприятия и экскурсии группами до 40 человек.

Как сообщили специалисты, согласно постановлению главы региона все еще временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных (за исключением зоопарков), физкультурных, спортивных (за исключением проведения в спортивных сооружениях тренировочных мероприятий спортивных команд по игровым видам спорта), рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в театрах, иных организациях культуры, кинотеатрах (кинозалах), ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Не допускается проведение и культурных событий, однако в список исключений, согласно новому документу, вошли мероприятия V Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский», которые могут проводиться только при соблюдении санитарно-эпидемических требований.

Еще одно послабление коснулось просветительских мероприятий - запрет снят с экскурсий группами до 40 человек включительно, которые можно проводить как на суше, так и на воде.

Вместе с тем граждане повышенной группы риска - старше 65 лет, а также те, кто имеет ряд заболевания, продолжат неукоснительно соблюдать режим самоизоляции по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, в период до 28 августа включительно. Помните: предотвратить распространение коронавирусной инфекции помогает соблюдение простых правил безопасности: ношение масок, «социальная дистанция», дезинфекция помещений и поверхностей.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.