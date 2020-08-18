Ждем "Спутник V" на орбите здоровья

Об эпидемической ситуации в Приморском крае рассказала заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Приморье остается напряженной. Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за продолжения распространения новой коронавирусной инфекции в крае продлены.

Заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана МОРОЗОВА рассказала о мерах, которые необходимо предпринимать гражданам, чтобы борьба с COVID-19 увенчалась успехом в ближайшей перспективе.

Эпидемическая обстановка

- Светлана Ивановна, согласно официальным сводкам, ежедневно на территории региона выявляется от 90 до 95 человек, зараженных коронавирусом. Как оценивает Роспотребнадзор текущую ситуацию?

- В Приморском крае уже зарегистрировано более 7,4 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В настоящее время эпидемиологическая обстановка остается напряженной и нестабильной. Только за последние семь дней прирост заболевания составил более 1 %, поэтому говорить о стабилизации ситуации рано.

- Скоро закончатся летние каникулы. Что рекомендует Роспотребнадзор в части приготовления детей к школьному периоду?

- Советы и рекомендации остаются прежними, но, к сожалению, не все граждане ответственно подходят к их исполнению, искусственно понижая градус опасности эпидемии. Данные рекомендации общие для всех: соблюдение дистанцирования (для Приморского края - это не менее 1,5 метра друг от друга), повсеместное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, при необходимости - использование перчаток. В организациях обязательно соблюдение инфекционного профилактического режима, то есть ежедневно несколько раз в день нужно проводить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, которые влияют на возбудителя вируса и способствуют его уничтожению, тем самым уменьшая возможность инфицирования. Чтобы купировать распространение пандемии, каждый гражданин обязан со всей серьезностью относиться к своему здоровью. Если человек не боится «заразы» сам, то ему необходимо подумать о тех людей, которые находятся с ним в контакте. При приходе на работу по-прежнему нужно измерять температуру тела и следить за наличием острых респираторных заболеваний. В случае обнаружения любых отклонений от нормы, человека необходимо отстранить от работы, изолировать его дома и вызвать медработника для проведения последующего обследования.

- А как быть тем, кто приезжает сегодня во Владивосток из-за границы?

- Граждане РФ, возвращающиеся из-за рубежа, должны по прибытии в страну в течение трех дней пройти лабораторное обследование на наличие коронавирусной инфекции и разместить результат на портале Госуслуг. К лицам, нарушившим данные предписания, будет применена административная ответственность.

- Есть ли какие-то предпосылки, что в ближайшее время эпидемическая ситуация все-таки улучшится?

- Надежды возлагаются на новую вакцину, которая в настоящее время прошла регистрацию. После всех необходимых проверок, исследований и ее внедрения в массы можно будет делать благоприятный прогноз.

Напомним, в этом году эпидемиологическая ситуация в регионе ожидается еще более напряженной, чем в прошлые годы, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом. По словам специалистов, предотвратить такой симбиоз заболеваний поможет сезонная прививка от гриппа. Возможна вакцинация и против коронавирусной инфекции – в случае поставки в регион соответствующей вакцины.

- В каких территориях края ваше ведомство фиксирует наибольший рост случаев заражения COVID-19?

- На сегодняшний день рост заболевания по-прежнему наблюдается во Владивостоке, Находке, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Михайловском, Черниговском, Кавалеровском районах, Пограничном, Октябрьском, Анучинском муниципальных округах.

Усиление профилактических мер

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО не раз акцентировал внимание глав муниципальных образований, которые входят в «красные зоны» по заболеванию коронавирусом, на необходимость усиления профилактических мер среди населения.

Глава региона подчеркивает, что только соблюдение всех мер предосторожности может удержать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. «Важно оповещать людей обо всех новых случаях заболевания, проводить дезинфекцию подъездов в домах, где заболевшие находятся на карантине. Необходимо усилить контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях, каждое утро проводить инструктаж по мерам безопасности среди сотрудников. Нужно проводить селекторные совещания с подведомственными организациями, детскими садами, школами, учреждениями дополнительного образования, спортивными учреждениями, а также оказывающими коммунальные услуги населению, по соблюдению санитарного режима. Должны быть назначены ответственные руководители, созданы административные комиссии, которые будут следить за состоянием санитарного режима на предприятии», - обозначил Олег Кожемяко.

Отметим, что несмотря на сложную эпидемическую обстановку в Приморском крае продолжается поэтапное снятие ограничений. На сегодняшний день уже работает практически вся сфера услуг, розничная торговля площадью до 400 кв. м с отдельными входами; открылись летние террасы. С 30 июня возобновили деятельность музеи и выставки. Еще раньше, с 15 июня текущего года, на территории региона началось поэтапное снятие ограничений в туристской отрасли.

Возвращение к работе ключевой отрасли

- Расскажите, по каким правилам налаживается работа в туристической сфере региона.

- На основании решения, принятого Оперативным штабом Приморского края по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-2019, с середины июня право на возобновление деятельности имеют организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют предпринимательскую деятельность по предоставлению гостиничных услуг, прошедшие в порядке, предусмотренном Положением о классификации гостиниц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года № 158, а также гостиничные предприятия с номерным фондом до 15 номеров. При этом предусмотрена обязательная подача субъектами хозяйствующей деятельности уведомления о готовности возобновления работы и проведение мониторинга муниципальными образованиями выполнения хозяйствующими субъектами требований и мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Сотрудники приморского управления Роспотребнадзора находятся на передовой борьбы с опасной заразой.



- Какие требования предъявляются к открывающимся коллективным средствам размещения?

- Руководители гостиниц подают уведомления о возобновлении деятельности в адрес агентства по туризму Приморского края на адрес электронной почты [email protected] и гарантируют соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения) на основании следующих санитарно-эпидемиологических требований:

- обеспечить обследование персонала на новую коронавирусную инфекцию при допуске к работе перед началом работы;

-обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки разовые, кожные антисептики);

-проводить обязательную термометрию персонала до начала рабочего дня и вести журнал учета её проведения;

- проводить обязательную термометрию у постояльцев;

-проводить дезинфекционные мероприятия с периодичностью 1 раз в каждые 2 часа (график проведения, предмет обработки);

- обеспечить антисептиками в холле и других местах общего пользования;

- обеспечить соблюдение социальной дистанции на территории гостинцы и наличие соответствующей разметки социального дистанцирования в местах общего пользования, таких как холл, ресепшн (стойка администратора) и иных местах;

- обеспечить организацию питания в порядке индивидуального обслуживания в номерах;

- закрытие бассейнов, саун, спа общего пользования на территории гостиниц.

Кроме того, специалисты агентства по туризму Приморского края ежедневно направляют уведомление в адрес муниципального образования, а уполномоченные специалисты МО проводят мониторинг гостиницы в течение 2-х дней и отражают результаты проверки в чек-листе в установленной форме. Реестр допущенных к работе гостиниц публикуется на официальных сайтах МО и агентства по туризму Приморского края.

Решение о возобновлении деятельности хозяйствующего субъекта принимается на основании согласования с Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе и издания соответствующего нормативного правового акта.

Вопросы, связанные с проведением мониторинга гостиниц, можно направлять на адрес электронной почты [email protected], Юлии Валерьевне ЕЩУКОВОЙ, консультанту отдела развития туризма агентства по туризму Приморского края.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА обращает внимание предпринимателей на административные штрафы, установленные за нарушение действующих ограничительных мер, санитарно-эпидемиологических требований в период режима повышенной готовности, предусмотренные региональным и федеральным законодательством.

«Возобновление деятельности предприятий должно проходить при безусловном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. В Приморье действует масочный режим, значительное количество заболеваний всё еще имеет место быть, поэтому необходимо обязательное соблюдение мер безопасности: маски, перчатки, социальная дистанция везде, и в сфере обслуживания в том числе», - напоминает Марина Шемилина.

Досье "Золотого Рога": В настоящее время в мире разрабатывается около 165 различных вакцин против коронавируса. Основные типы вакцин включают: вирусные векторные вакцины, вакцины на основе вирусов, нуклеиновых кислот и белков. Российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована Министерством здравоохранения России и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке. Первую в мире вакцину против COVID-19 зарегистрировали в России 11 августа. Об этом объявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Вакцина получила название «Спутник V».

На верхнем фото: Заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова: «К сожалению, не все граждане ответственно подходят к их исполнению, искусственно понижая градус опасности эпидемии».

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Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.