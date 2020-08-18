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Учебный год начнется по расписанию

18 Августа 2020, 11:40 | Приморье

На заседании регионального оперативного штаба 12 августа губернатор края Олег КОЖЕМЯКО поручил начать проверку санитарной готовности образовательных учреждений к безопасному учебному процессу.

Глава региона подчеркнул, что уже в ближайшие дни необходимо направить в образовательные учреждения административные комиссии, которые проверят, в частности, наличие термометров, дезинфицирующих средств, масок для педагогов.

«Начинайте поэтапную проверку школ, нужно выявить, где есть необходимость доукомплектовать средствами защиты, чтобы к 1 сентября в этом плане была полная готовность», – поручил главам муниципалитетов и профильных ведомств Олег Кожемяко.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна ДЕТКОВСКАЯ уточнила, что в ходе мониторинга комиссии должны проверить, как образовательные учреждения соблюдают санитарно-эпидемиологические требования, указанные в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня.

Предполагается, что с 1 сентября все учебные заведения Приморья начнут работу в очном режиме. Однако жителям Приморья напоминают о соблюдении мер безопасности: необходимо носить маски, соблюдать «социальную дистанцию» не менее полутора метров, людям групп риска по инфицированию коронавирусом - по возможности сохранять режим самоизоляции.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
 

 

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Теги: школа  образование  коронавирус 



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