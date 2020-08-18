Во Владивостоке завершается ремонт улиц

Пять владивостокских улиц планировалось комплексно отремонтировать в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время работы близки к завершению.

Согласно условиям контрактов работы на пяти улицах: Каплунова (от Спиридонова до Невельского), Успенского (от дома № 77 до дома № 100), Сабанеева (от пересечения с улицей Луговой до дома № 22 по Сабанеева), Крыгина (от дома № 12 до дома № 111) и Монтажная (от Борисенко, 54а до дома № 98) должны быть завершены к середине августа.

Как сообщили в городском управлении дорог и благоустройства, на большинстве объектов ремонт выполнен уже почти на 90%. На Каплунова, Успенского и Сабанеева подрядчикам осталось установить, где это необходимо по условия контракта, дорожное ограждение, новые знаки, остановочные павильоны и нанести разметку. А на улице Крыгина в настоящее время ведется подготовка к укладке асфальтобетона – верхнего слоя дорожного покрытия. Меньше всего на сегодняшний день процент исполнения на Монтажной – порядка 65%. Это связано с тем, что в ходе ремонтных работ здесь были обнаружены серьезные аварии на сетях, устранение которых сдвинуло сроки ремонта дороги.

Кроме того, по поручению главы города Олега ГУМЕНЮКА в программу на этот год дополнительно включены улица Казанская, где в скором времени подрядчик приступит к работам, и второй участок улицы Успенского, от дома № 77 до пересечения с Маковского.

Благодаря субсидиям Минвостокразвития во Владивостоке ремонтируют участок от остановки «Перевал» до «Фабрики Заря», Некрасовский путепровод и улицу Снеговую, а за счет средств краевого и городского бюджетов ведется ремонт более чем на 60 дорогах и тротуарах. По 47 адресам он уже подошел к концу. В их числе – Сахалинская, 41, 45, 59, 57, 3-я Круговая, Нейбута, 24, Пушкинская, 68 и др.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.