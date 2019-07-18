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14 июля приморцы отпраздновали один из самых ярких и любимых праздников - День Рыбака!
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко через официальный сайт Администрации Приморского края поздравил приморцев с праздником, отметив, что важнейшими задачами на сегодня являются модернизация промыслового флота и рыбохозяйственного комплекса, сохранение и приумножение водных биоресурсов, борьба с браконьерством и улучшение условий работы рыбаков.
Во Владивостоке на территории Спортивной набережной с 13:00 часов прошел концерт, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы Приморья! Самым незабываемым событием концертной программы стало появление Нептуна и русалок. Морские сказочные персонажи уже прочно прописались на рыбацком празднике.
Для гостей с детьми на территории праздника работали увлекательные интерактивные площадки. Взрослые и дети соревновались в настоящей игре «Морской бой», где были представлены модели больших военных судов, участвовали в сборе пазла «Морская шхуна» на скорость и веселились в популярной игре «Мегатвистер» в рыбной стилистике. Было много призов и подарков!
По традиции всех желающих бесплатно угощали ухой из лососевых рыб! В этом году было роздано рекордное количество порций вкуснейшей ухи – более 2000. Также всех желающих угощали горячим чаем на травах, изготовленным специально к празднику.
А в завершении развлекательной программы свои хиты исполнили лучшие популярные рок-группы города, которые заставили танцевать всех!
Администрация Приморского края в лице Департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов благодарит всех кто пришел в этот солнечный день и принимал участие в праздновании одного из самых значимых мероприятий Приморского края.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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