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Минута молчания, возложения цветов запланированы на День памяти и скорби в Приморье
18 Июня 2020, 13:19 | Приморье
Приморцы почтут минутой молчания подвиг погибших в Великую Отечественную войну. Одна из самых печальных исторических дат в нашей стране приходится на 22 июня. Именно в этот день в 1941 году фашистская Германия напала на Советский Союз.
Общероссийская минута молчания пройдет в 12.15 по московскому времени (в 19.15 – по-местному). В это время прекратится теле- и радиовещание, приостановится работа в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, на крупных предприятиях, а также во многих магазинах.
«Тех, кто будет в это время за рулем, просят остановиться на обочине и заглушить двигатель машины. Тех, кто будет заниматься своими делами, отвлечься и вспомнить о тех, кто ценой своей жизни подарил сегодняшнее мирное небо над головой», – подчеркнула и.о. директора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко.
22 июня в 19.15 приморцы могут присоединиться также к всероссийской акции «Свеча памяти». В это время жителям края предлагается зажечь свечу и подойти с ней к окну своей квартиры или выйти на балкон и таким образом почтить подвиг советского народа
Желающие могут зажечь также свечу онлайн на официальном сайте всероссийской акции и в социальных сетях: «ВКонтакте» и «Одноклассники».
«Главное счастье нашего летнего вечера 21 июня заключается в том, что мы можем только представлять события, которые происходили в эту дату в 1941 году. Поэтому в День памяти и скорби мы и зажигаем “Свечи памяти” в благодарность тем, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни», – уточнила Ольга Ивченко.
В Приморье в День памяти и скорби состоятся торжественные мероприятия и онлайн-акции. В частности, во Владивостоке запланированы возложения венков и цветов, а также организация и проведение Почетного караула у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».
В крае состоится также акция «Огненные картины», которая охватит 22 июня все города-герои страны. Во Владивостоке и Артеме волонтеры выложат из горящих свечей надписи: «Помним» и «Помним 75».
Кроме того, Приморье примет всероссийскую акцию «Великое кино великой страны». В автоклубах покажут известную отечественную картину «Судьба человека», посвященную жизни русского солдата, которого война подвергла страшным испытаниям. Лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Однако страдания не сломили его дух – герой выжил, отстоял право быть человеком и сохранил способность любить.
«Киносеансы организуют в Дальнегорском городском округе, Пожарском и Кавалеровском районах», – уточнила Ольга Ивченко.
В крае уже стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика». Жителям края предлагают приобрести значки в виде цветка – они уже продаются в магазинах торговой сети «Чудодей», а также в интернет-магазинах OZON и «Беру», который является маркетплейсом от Яндекса и Сбербанка. Все вырученные средства пойдут на оказание адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.
«Во многих муниципалитетах проведут онлайн-мероприятия в память о героях, отстоявших Родину и Победу. В частности, Арсеньевский городской округ присоединится к всероссийской акции “Дети войны”. Школьникам покажут короткометражные фильмы, каждый из которых является реконструкцией конкретного события, относящегося к жизни в тылу или происходившему на полях сражений», – отметила Ольга Ивченко.
Напомним, по поручению Президента Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы в России. В Приморье запланировано множество мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы – это патриотические акции, тематические классные часы, конкурсы и встречи ветеранов со школьниками, торжественные собрания, кинопоказы, экскурсии и выставочные проекты.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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