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COVID-19: Названы "красные зоны" по заболеваемости в Приморье
Число умерших от коронавируса в Приморье достигло 30 человек. Диагноз подтвержден еще у сотни жителей края за сутки. Об этом сообщили на оперативном штабе, который провел Губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Дальнегорский городской округ в четверг, 18 июня.
На штабе доложили, что от новой коронавирусной инфекции скончался 89-летний житель Владивостока.
«Он поступил в тяжелом состоянии, умер на второй день от внезапной остановки сердца. Тяжелой сопутствующей патологии не было. ИВЛ не подводили», – сообщили специалисты, добавив, что число умерших от COVID-19 в Приморье достигло 30 человек.
Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская добавила, что еще 101 человек заболел коронавирусом за прошедшие сутки.
«Всего с начала пандемии в крае выявлено 3 270 случаев заражения COVID-19. Темп прироста составляет 3,2%. Сегодня начинаем проверки по подготовке школ к ЕГЭ», – проинформировала она.
Олег Кожемяко поручил усилить работу административных комиссий в муниципалитетах, которые находятся в «красных» и «желтых» зонах по темпам прироста заболевания. Так, за сутки во Владивостоке коронавирусом заболели 77 человек, в Уссурийске – 15 человек, в Михайловском районе – два человека, в Пограничном районе зарегистрирован один заболевший. Это почти в два раза больше, чем в период с 14 по 16 июня.
В «желтой зоне» находятся Артем, Арсеньев и Шкотовский район. Здесь в среднем за сутки регистрируется до трех человек с диагнозом COVID-19.
«Нужно усилить работу административных комиссий, чтобы локализовать очаговые вспышки заболевания. Допускать распространения вируса нельзя», – заявил глава Приморья.
Руслан Ко, [email protected]
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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