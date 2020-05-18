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Незаметный сквер во Владивостоке оказался показательным
18 Мая 2020, 09:45 | Приморье
Жители Владивостока поражены странным выбором экспертов Минстроя
Сквер им. Адмирала Невельского во Владивостоке попал в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, осуществленных в России в 2019 году. Обновление этого «зеленого пятна» в центре исторической застройки города оказалось единственным проектом от Приморья, который был удостоен столь высокой оценки.
Отмечается, что в реестр в этом году попали только 132 объекта из 73 городов и 49 регионов страны, притом, что изначально на конкурс поступило 536 проектов от 84 регионов. Теперь, как отметил глава Минстроя России Владимир ЯКУШЕВ, в реестр включены уже 422 проекта, которые показывают в каких вариантах предлагается развивать обустройство и комфорт российских городских общественных пространств.
Некоторые владивостокцы уже выразили в своих откликах на это событие свое недоумение: что отмечен, в общем-то, заурядно выполненный проект благоустройства общественной территории и не стоит преувеличивать его достоинства: «рядовая дачная беседка», «простой деревянный настил, который быстро придет в негодность» и пр.
Однако специалисты считают, что включение этого сквера в число лучших практик страны вполне заслужено. В сквере, расположенном в двух уровнях, по проекту приморской компании ООО «Архибат» было сделано мощение дорожек и площадок гранитной брусчаткой, каменным плитняком и террасной доской. Здесь обновлена зона отдыха и малые формы, есть упомянутая беседка, появилась новая лестница, соединяющая сквер от памятника Адмиралу Невельскому с Набережной Цесаревича, появился детский скалодром, сделан постамент под памятник детям войны.
Зампред Правительства Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО оценила благоустройство этого сквера как «грамотное архитектурное решение, которое позволило создать в дальневосточной столице еще одно красивое место отдыха». При этом она отметила, что считает особенно важным, чтобы руководители муниципалитетов и архитекторы в реализации подобных проектов обязательно включали бы в них какую-то «изюминку».
Стоит отметить, что такая изюминка в сквере Невельского действительно есть. Но это заслуга не данного проекта, а горожан еще царского времени - это место продолжает украшать памятник адмиралу - и он примечателен тем, что это первый, возведенный в городе памятник. И средства на его постройку в трудное царское время пожертвовали сами жители Владивостока.
Как отметили в администрации Приморья, в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в крае будет осуществлено 114 подобных проектов благоустройства общественных пространств. Во Владивостоке эта работа коснется 12 скверов, притом, что ранее планировалось, что в эту программу попадут только пять объектов.
Фото образцового сквера предоставлено пресс-службой администрации Владивостока
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: благоустройство сквер Минстрой
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