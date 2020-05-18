В Приморье открыли навигацию, но морские прогулки запретили

Владельцы судов обязаны обеспечить масками, респираторами, дезинфицирующими средствами находящихся на борту людей, а дезинфекцию самого плавстредства проводить каждые два часа

Навигация маломерных судов в Приморье открыли 16 мая. Соответствующее постановление подписал Губернатор края Олег Кожемяко. Однако в этом году при организации морских прогулок придется учесть ограничения, связанные с предотвращением распространения эпидемией коронавируса.

Как сообщили в оперштабе, в период навигации судоводители должны соблюдать все необходимые требования безопасности, а с учетом текущей эпидобстановки – еще и требования Роспотребнадзора.

«При выходе на водные объекты рекомендуется ограничить посещение береговой полосы, соблюдать на суднах “социальную дистанцию”, пользоваться индивидуальными средствами защиты», – уточнили в штабе.

Особо подчеркивается, что запрещается проводить экскурсии, коммерческие прогулочные и другие массовые мероприятия с использованием маломерных судов.

Специалисты также напомнили, что выход на акваторию разрешен маломерным судам, состоящим на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование. Перед выходом в море необходимо проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.