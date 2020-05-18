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В Приморье открыли навигацию, но морские прогулки запретили
Владельцы судов обязаны обеспечить масками, респираторами, дезинфицирующими средствами находящихся на борту людей, а дезинфекцию самого плавстредства проводить каждые два часа
Навигация маломерных судов в Приморье открыли 16 мая. Соответствующее постановление подписал Губернатор края Олег Кожемяко. Однако в этом году при организации морских прогулок придется учесть ограничения, связанные с предотвращением распространения эпидемией коронавируса.
Как сообщили в оперштабе, в период навигации судоводители должны соблюдать все необходимые требования безопасности, а с учетом текущей эпидобстановки – еще и требования Роспотребнадзора.
«При выходе на водные объекты рекомендуется ограничить посещение береговой полосы, соблюдать на суднах “социальную дистанцию”, пользоваться индивидуальными средствами защиты», – уточнили в штабе.
Особо подчеркивается, что запрещается проводить экскурсии, коммерческие прогулочные и другие массовые мероприятия с использованием маломерных судов.
Специалисты также напомнили, что выход на акваторию разрешен маломерным судам, состоящим на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование. Перед выходом в море необходимо проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Катер (маломерный - 5м, на носу находиться во время хода запрещено. ). На нем семья, скажем, 3 человека. Задача. Как расположиться членам семьи на этом плавсредстве, чтобы обеспечить требование РПН. И сколько литров спирта надо взять с собой, чтобы обеспечить обработку плавсредства каждые 2 часа. Чет озадачили так озадачили :(((