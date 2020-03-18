Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
День Победы - маршем по Берлину
18 Марта 2020, 15:40 | Приморье
"От Дальнего Востока до Берлина": В составе Бессмертного полка по столице Германии 9 Мая пронесут альбом с фотографиями ветеранов войны
18 марта во Владивостоке стартовала международная комплексная экспедиция «От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества», посвященная 75-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны. А накануне этого события, 17 марта, главные ее участники и организаторы перед дальней дорогой вместе с юнармейцами из школы №58 пришли к Мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота», затем была пресс-конференция для представителей СМИ. С этих мероприятий экспедиция и начала свой марафон, который продлится до начала сентября, до дней когда во Владивостоке должен состояться очередной Восточный экономический форум.
В составе штабного автомобиля экспедиции, который должен пройти весь путь - ее руководитель, бывший военно-морской офицер, гидрограф Анатолий ВАСИЛЬЕВ, руководитель организационного комитета Станислав ВИНОКУРОВ и начальник штаба - Владимир ЩЕРБАТЮК.
Анатолий и Владимир в прошлом году, представляя Межрегиональную общественную организацию фотохудожников «Морской Арт Клуб», совершали пробег «Россия-Япония. Резервы человечества» по маршруту Москва - Токио - Москва. В мероприятиях той экспедиции приняли участие около 1000 человек. И сами они по пути участвовали в общественных акциях в городах и поселках, которые проезжали. И так получилось, что 9 Мая они оказались в Хабаровске и на параде в рядах «Бессмертного полка» прошли вместе с друзьями из регионального спортивного клуба «Тайгер». Здесь же они и загорелись новой идеей.
Тогда председатель хабаровского «Тайгера» Станислав Винокуров (мастер боевых искусств - черный пояс) предложил организовать дальнюю экспедицию к 75-летию Победы. Вместе со своими воспитанниками он уже однажды был на праздновании Дня Победы в Берлине. Это было в 2011 году. Впечатления от той поездки остались отличными - и праздничные мероприятия, и соревнования боевых искусств его ребят с немецкими сверстниками. В далеком 1945 году его дед брал Кенигсберг и по этой причине в битве за Берлин не участвовал, да и не был затем в столице Германии, как и многие другие участники войны - кто-то не дожил до Победы, другие - были на иных участках, где еще шли бои.
Из этого и родилась концепция экспедиции «От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества»: кто не дошел до Берлина и до Рейхстага в 1945-м, должны дойти туда в виде фотографий спустя 75 лет.
В июле прошлого года штаб экспедиции начал сбор фотографий ветеранов Великой Отечественной Войны на сайт проекта для электронного ветеранского альбома. Кроме того по пути следования сбор фотографий ветеранов будет продолжаться. И 8 мая 2020 года альбом будет выставлен возле Рейхстага. Фотографии ветеранов решено сфотографировать на фоне Рейхстага и затем разместить на сайте.
- Это тоже своеобразный наш «Бессмертный полк», который пройдет через всю страну и доедет до Берлина, - сказал Анатолий Васильев. - Альбом в составе Бессмертного полка в 12 часов 9 Мая должен выйти от Бранденбургских ворот к памятнику Солдату-освободителю в Трептов-Парке. Сюда же будут доставлены «горсти земли» из каждого региона страны, через которые пройдет экспедиция. Затем должны состояться спортивные мероприятия - представители из разных стран различных направлений восточных единоборств проведут совместную тренировку, чтобы «показать миру, что спорт вне политики».
Первым пройденным экспедицией участком 18 марта станет Владивосток - Хороль. А 19 марта она достигнет Хабаровска, где в одном из храмов состоится молебен в память о воинах-дальневосточниках, будут возложены цветы к мемориалам защитников Отечества, а на стадионе им. Ленина состоится молодежная спортивная «Эстафета Памяти». На следующий день участники экспедиции утром выедут в Биробиджан, далее - в Белогорск, Сковородино, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Томск… К 26 апреля она достигнет Москвы, и затем ее маршрут - через Смоленск, Минск, Калининград, Польшу и - прямо на Берлин.
Маршрут Владивосток - Москва - Берлин - это первый этап, который экспедиция должна пройти с 18 марта по 9 мая. Затем с 10 мая по 12 июня она планирует добраться до Севастополя. Оттуда, возможно, через Нур-Султан, Улан-Батор и Пекин, она к 4 августа намерена вернуться во Владивосток, а из Владивостока взять курс на Сахалин и Курилы, где и закончилась Вторая мировая война. И завершить ее предполагается в рамках Дальневосточной регаты учебных парусников, которая должна пройти с 20 августа по 10 сентября. В планах экспедиции также посещение Корейского полуострова и Японии.
Анатолий Михайлович отметил, что любой человек может стать участником экспедиции на каких-то участках и этапах. Он считает, что, очень возможно, придется столкнуться с трудностями, поскольку сейчас многие границы из-за ситуации с коронавирусом перекрываются. Однако это не станет препятствием тому, чтобы альбом с фотографиями ветеранов войны дошел до Берлина. Если что, он будет передан эстафетой с теми участниками экспедиции, которые должны присоединиться к ней по другую сторону границы.
Предполагается, что в экспедиции в течение 170 дней смогут принять участие свыше 5000 человек, в том числе иностранцы, будет задействовано около 100 автомобилей и 50 мотоциклов, 20 самолетов и 5 вертолетов, 10 аэростатов, парусное учебное судно «Надежда», 10 катеров и яхт.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Автор:
Новости партнеров
Новости тематики
- День Победы - маршем по Берлину
- Любовь к жизни, к тем, кто рядом, к своей земле соберет приморцев "У камина"
- Награды нашли героинь
- "Надежда" Находкинского общества инвалидов покорила сердца россиян жизнеутверждающим клипом
- 12 тысяч жителей и гостей Владивостока накормят гречневой кашей в честь 75-летия Победы
- Жители и гости Владивостока будут превращаться в "аватаров" по выходным
- Валентин Пак: восточный Новый год - праздник друзей
- Жители Владивостока могут окунуться в крещенскую прорубь на Русском острове
- На центральной площади Владивостока отметят Рождество Христово
- Во Владивостоке стало на 40 улиц больше
Новости раздела
- День Победы - маршем по Берлину
- В Приморье отменено множество массовых мероприятий, запланированных на этот год
- Любовь к жизни, к тем, кто рядом, к своей земле соберет приморцев "У камина"
- Пожароопасный сезон начался в Приморском крае
- Экологический фестиваль "Ва:кчай ни" в Красном Яре собрал более 150 человек
- Массового закрытия школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется
- Во Владивостоке стартует санитарный двухмесячник
- 100 миллионов рублей направят на ремонт дорог в Арсеньеве
- Награды нашли героинь
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы всю неделю будут попадать в цель
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аэропорт Владивостока начал терять пассажиров
- Школы Приморья готовят к режиму ЧС
- В Комсомольске-на-Амуре расторгли договор с подрядчиком, строившим Комсомольское шоссе
- Реалити-шоу "Дальневосточный аист онлайн. Третий сезон" продолжается в Приамурье
- 100 миллионов рублей направят на ремонт дорог в Арсеньеве
- Найден уникальный способ защиты мужчин от коронавируса
- Рынок жилья обрадовался плохим новостям
- Стало известно, какие товары значительно подорожают из-за падения курса рубля
- На острове Русском взбунтовались рабочие со "стройки века"
- Бетонные конструкции Некрасовского путепровода решено отремонтировать
Loading...