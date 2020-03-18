День Победы - маршем по Берлину

"От Дальнего Востока до Берлина": В составе Бессмертного полка по столице Германии 9 Мая пронесут альбом с фотографиями ветеранов войны

18 марта во Владивостоке стартовала международная комплексная экспедиция «От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества», посвященная 75-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны. А накануне этого события, 17 марта, главные ее участники и организаторы перед дальней дорогой вместе с юнармейцами из школы №58 пришли к Мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота», затем была пресс-конференция для представителей СМИ. С этих мероприятий экспедиция и начала свой марафон, который продлится до начала сентября, до дней когда во Владивостоке должен состояться очередной Восточный экономический форум.

В составе штабного автомобиля экспедиции, который должен пройти весь путь - ее руководитель, бывший военно-морской офицер, гидрограф Анатолий ВАСИЛЬЕВ, руководитель организационного комитета Станислав ВИНОКУРОВ и начальник штаба - Владимир ЩЕРБАТЮК.

Анатолий и Владимир в прошлом году, представляя Межрегиональную общественную организацию фотохудожников «Морской Арт Клуб», совершали пробег «Россия-Япония. Резервы человечества» по маршруту Москва - Токио - Москва. В мероприятиях той экспедиции приняли участие около 1000 человек. И сами они по пути участвовали в общественных акциях в городах и поселках, которые проезжали. И так получилось, что 9 Мая они оказались в Хабаровске и на параде в рядах «Бессмертного полка» прошли вместе с друзьями из регионального спортивного клуба «Тайгер». Здесь же они и загорелись новой идеей.

Тогда председатель хабаровского «Тайгера» Станислав Винокуров (мастер боевых искусств - черный пояс) предложил организовать дальнюю экспедицию к 75-летию Победы. Вместе со своими воспитанниками он уже однажды был на праздновании Дня Победы в Берлине. Это было в 2011 году. Впечатления от той поездки остались отличными - и праздничные мероприятия, и соревнования боевых искусств его ребят с немецкими сверстниками. В далеком 1945 году его дед брал Кенигсберг и по этой причине в битве за Берлин не участвовал, да и не был затем в столице Германии, как и многие другие участники войны - кто-то не дожил до Победы, другие - были на иных участках, где еще шли бои.

Из этого и родилась концепция экспедиции «От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества»: кто не дошел до Берлина и до Рейхстага в 1945-м, должны дойти туда в виде фотографий спустя 75 лет.

В июле прошлого года штаб экспедиции начал сбор фотографий ветеранов Великой Отечественной Войны на сайт проекта для электронного ветеранского альбома. Кроме того по пути следования сбор фотографий ветеранов будет продолжаться. И 8 мая 2020 года альбом будет выставлен возле Рейхстага. Фотографии ветеранов решено сфотографировать на фоне Рейхстага и затем разместить на сайте.

- Это тоже своеобразный наш «Бессмертный полк», который пройдет через всю страну и доедет до Берлина, - сказал Анатолий Васильев. - Альбом в составе Бессмертного полка в 12 часов 9 Мая должен выйти от Бранденбургских ворот к памятнику Солдату-освободителю в Трептов-Парке. Сюда же будут доставлены «горсти земли» из каждого региона страны, через которые пройдет экспедиция. Затем должны состояться спортивные мероприятия - представители из разных стран различных направлений восточных единоборств проведут совместную тренировку, чтобы «показать миру, что спорт вне политики».

Первым пройденным экспедицией участком 18 марта станет Владивосток - Хороль. А 19 марта она достигнет Хабаровска, где в одном из храмов состоится молебен в память о воинах-дальневосточниках, будут возложены цветы к мемориалам защитников Отечества, а на стадионе им. Ленина состоится молодежная спортивная «Эстафета Памяти». На следующий день участники экспедиции утром выедут в Биробиджан, далее - в Белогорск, Сковородино, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Томск… К 26 апреля она достигнет Москвы, и затем ее маршрут - через Смоленск, Минск, Калининград, Польшу и - прямо на Берлин.

Маршрут Владивосток - Москва - Берлин - это первый этап, который экспедиция должна пройти с 18 марта по 9 мая. Затем с 10 мая по 12 июня она планирует добраться до Севастополя. Оттуда, возможно, через Нур-Султан, Улан-Батор и Пекин, она к 4 августа намерена вернуться во Владивосток, а из Владивостока взять курс на Сахалин и Курилы, где и закончилась Вторая мировая война. И завершить ее предполагается в рамках Дальневосточной регаты учебных парусников, которая должна пройти с 20 августа по 10 сентября. В планах экспедиции также посещение Корейского полуострова и Японии.

Анатолий Михайлович отметил, что любой человек может стать участником экспедиции на каких-то участках и этапах. Он считает, что, очень возможно, придется столкнуться с трудностями, поскольку сейчас многие границы из-за ситуации с коронавирусом перекрываются. Однако это не станет препятствием тому, чтобы альбом с фотографиями ветеранов войны дошел до Берлина. Если что, он будет передан эстафетой с теми участниками экспедиции, которые должны присоединиться к ней по другую сторону границы.

Предполагается, что в экспедиции в течение 170 дней смогут принять участие свыше 5000 человек, в том числе иностранцы, будет задействовано около 100 автомобилей и 50 мотоциклов, 20 самолетов и 5 вертолетов, 10 аэростатов, парусное учебное судно «Надежда», 10 катеров и яхт.

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