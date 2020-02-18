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"Надежда" Находкинского общества инвалидов покорила сердца россиян жизнеутверждающим клипом

18 Февраля 2020, 13:40 | Приморье

Активность Находкинского отделения инвалидов в Приморье не перестаёт удивлять своим жизнелюбием и безграничными творческим потенциалом

Практически в каждом городе есть общество инвалидов и каждое из них ведёт работу по досугу, социальной адаптации и защите прав людей с ограниченными возможностями. Вокалистки из Находки исполнили песню о любви, громко заявив о себе, о своей активной жизненной позиции, собрав вокруг себя большую команду людей, которые помогли воплотить в жизнь их давнюю идею.

По словам председателя Находкинского отделения общества инвалидов Ирины Алексеевны Бондарь, этот «бомбический» музыкальный клип - обращение ко всем россиянам старшего поколения, или как сегодня принято говорить «людям серебряного возраста»: «Давайте петь, танцевать, заниматься спортом, любить и просто быть счастливыми, не смотря ни на что, а иногда даже вопреки!»

Как рассказала организатор «Шоу-бизнес прорыва» Находкинских вокалисток серебряного возраста выступила Елена Герман, лидер сообщества «Мамы Находки» и ОД «МАМЫ ПРИМОРЬЯ»,
«энтузиазм «Надежды» не мог не заразить своим позитивом. Содействие проекту оказали сотрудники администрации, представители правящей партии, предприниматели и активисты Находки".

Хотим выразить особую благодарность помощнику главы НГО Яне Викторовне Ветровой, руководителю аппарата администрации НГО Наталье Геннадьевне Агрицкой, партии «Единая Россия», «Команде добра»: Виктории Суриковой, Павлу Гайда, Олегу Каплину; Валерию Павловичу Нестеренко, Роману Ермакову и руководителю сообщества «МАМЫ НАХОДКИ» , ОД «Мамы Приморья» Елене Герман за помощь в реализации проекта!

 
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Теги: музыка  Находкинское отделение инвалидов  клип 



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