Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Республика Корея передала партию гуманитарной помощи приморской больнице
Провинция Северная Чолла подарила медицинские маски и защитные костюмы для врачей Находкинской городской больницы
Южнокорейская провинция Северная Чолла подарила медицинские маски и защитные костюмы для врачей Находкинской городской больницы. Церемония передачи гуманитарной помощи приморскому медучреждению состоялась в среду, 16 сентября, на территории Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке.
По словам Генерального консула Республики Корея во Владивостоке О Сунг Хвана, власти южнокорейской провинции Северная Чолла рассчитывали в текущем году развивать экономические и культурные отношения с Приморским краем. Однако в связи с введенными карантинными мерами из-за угрозы распространения COVID-19 этим планам не удалось сбыться.
«Жители провинции Северная Чолла выразили солидарность жителям Приморского края, передав в дар медицинские маски и защитные костюмы. Таким образом, у них появилась возможность еще раз напомнить о хороших отношениях, дружбе между народами России и Республики Корея», – уточнил он.
Главный врач Находкинской городской больницы Альфия Семенюк поблагодарила власти и население провинции Северная Чолла за помощь, отметив, что система здравоохранения Республики Корея достигла впечатляющих результатов в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«Наша больница по-прежнему находится на передовой борьбы с заболеванием. Защитные костюмы и маски помогут медикам сберечь здоровье и продолжать спасать жизни людей», – отметила руководитель медучреждения.
Руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков также напомнил, что во всем мире южнокорейский опыт борьбы с эпидемией признали особенно успешным.
«Так случилось, что коронавирус пришел в Республику Корея чуть раньше, чем в нашу страну, поэтому мы с большим вниманием и интересом изучаем и используем ваш опыт в этом вопросе. Но и у России уже есть опыт, которым мы можем поделиться. Насколько мне известно, в настоящее время идут переговоры о возможности производства российской вакцины от коронавируса в Южной Корее. Я еще раз хочу выразить благодарность за ту помощь, которую оказывает нам провинция Северная Чолла Республики Корея в борьбе с эпидемией», – заявил Алексей Старичков.
Напомним, в начале эпидемии коронавируса в Находкинском городском округе сформировался один из крупнейших очагов заражения COVID-19 в Приморье. В настоящее время ситуация на территории стабилизировалась, однако борьба с заболеванием продолжается.
Отметим, ранее в Приморский край поступили партии медицинской гуманитарной помощи от провинций Цзилинь и Хэйлунцзян Китайской Народной Республики.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Республика Корея передала партию гуманитарной помощи приморской больнице
- По отцовским местам
- Добро пожаловать в Канвандо
- В столице Приморья начался российско-японский конкурс эссе "Ветка сакуры во Владивостоке"
- Во Владивостоке рядом с японской сакурой будет расти и природный символ Приморья
- Проект реконструкции сквера Будды разрабатывают во Владивостоке
- Несколько десятков пар сыграли свадьбы прямо на льду озера Ханка
- Русский MeetUp: во Владивостоке пройдет слет ИТ-сообщества стран АТР
- "Путь к Богу" можно прочитать и посмотреть
- Во Владивостоке открылось Генконсульство Китая
Новости раздела
- Республика Корея передала партию гуманитарной помощи приморской больнице
- Х Дальневосточная Сорочинская ярмарка развернется на Спортивной набережной Владивостока
- Учреждения допобразования в Приморье откроют не раньше конца сентября
- Любимая собака губернатора Приморья погибла на железной дороге
- Тигр на "удаленке"
- Бюджет края стал еще ближе к народу
- Жители Приморья "подсели" на тариф "Игровой"
- Еще 120 протоколов за нарушение масочного режима составили во Владивостоке
- Инноваторов поддержат грантами
- Дамир Гайнутдинов награжден знаком "Почетный журналист Приморского края"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Единая Россия" снова на коне
- Задержан бывший заместитель экс-губернатора Владимира Миклушевского
- На Приморье надвигается нечто ужасающее
- Тайфуны в Приморье выявили серьезные проблемы в электросетевом хозяйстве
- Памятник Ленину во Владивостоке решено продать
- Парад выпускников, открытый микрофон и прокат "необычных велосипедов"...
- Сдавать на водительские права россияне будут по-новому
- Еще 120 протоколов за нарушение масочного режима составили во Владивостоке
- Специалисты проверили площадку НЗМУ в Находке и не нашли редких деревьев
- Владивостокцы будут ездить на электробусах