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Республика Корея передала партию гуманитарной помощи приморской больнице

17 Сентября 2020, 13:22 | Приморье

Провинция Северная Чолла подарила медицинские маски и защитные костюмы для врачей Находкинской городской больницы

Южнокорейская провинция Северная Чолла подарила медицинские маски и защитные костюмы для врачей Находкинской городской больницы. Церемония передачи гуманитарной помощи приморскому медучреждению состоялась в среду, 16 сентября, на территории Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке.

По словам Генерального консула Республики Корея во Владивостоке О Сунг Хвана, власти южнокорейской провинции Северная Чолла рассчитывали в текущем году развивать экономические и культурные отношения с Приморским краем. Однако в связи с введенными карантинными мерами из-за угрозы распространения COVID-19 этим планам не удалось сбыться.


 

«Жители провинции Северная Чолла выразили солидарность жителям Приморского края, передав в дар медицинские маски и защитные костюмы. Таким образом, у них появилась возможность еще раз напомнить о хороших отношениях, дружбе между народами России и Республики Корея», – уточнил он.

Главный врач Находкинской городской больницы Альфия Семенюк поблагодарила власти и население провинции Северная Чолла за помощь, отметив, что система здравоохранения Республики Корея достигла впечатляющих результатов в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Наша больница по-прежнему находится на передовой борьбы с заболеванием. Защитные костюмы и маски помогут медикам сберечь здоровье и продолжать спасать жизни людей», – отметила руководитель медучреждения.


 

Руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков также напомнил, что во всем мире южнокорейский опыт борьбы с эпидемией признали особенно успешным.

«Так случилось, что коронавирус пришел в Республику Корея чуть раньше, чем в нашу страну, поэтому мы с большим вниманием и интересом изучаем и используем ваш опыт в этом вопросе. Но и у России уже есть опыт, которым мы можем поделиться. Насколько мне известно, в настоящее время идут переговоры о возможности производства российской вакцины от коронавируса в Южной Корее. Я еще раз хочу выразить благодарность за ту помощь, которую оказывает нам провинция Северная Чолла Республики Корея в борьбе с эпидемией», – заявил Алексей Старичков.


 

Напомним, в начале эпидемии коронавируса в Находкинском городском округе сформировался один из крупнейших очагов заражения COVID-19 в Приморье. В настоящее время ситуация на территории стабилизировалась, однако борьба с заболеванием продолжается.

Отметим, ранее в Приморский край поступили партии медицинской гуманитарной помощи от провинций Цзилинь и Хэйлунцзян Китайской Народной Республики.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: больница  врач  Республика Корея  маска  covid-19  генеральное консульство  костюм 



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