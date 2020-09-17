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Х Дальневосточная Сорочинская ярмарка развернется на Спортивной набережной Владивостока
17 Сентября 2020, 12:43 | Приморье
Познакомиться с украинской культурой жители Владивостока смогут в воскресенье, 20 сентября. На Спортивной набережной развернется юбилейная Х Дальневосточная Сорочинская ярмарка. Праздник начнется в 12:00.
Традиционную Сорочинскую ярмарку проведет приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» при поддержке администрации Владивостока. В этом году общественная организация стала одним из победителей конкурса грантов от управления по исполнению программ по поддержке населения.
«Дальневосточная Сорочинская ярмарка привлекает в свой праздничный хоровод не только украинцев. В это воскресенье Спортивная набережная уже привычно украсится яркими национальными костюмами народов, проживающих в Приморье, а пятичасовая концертная программа в амфитеатре набережной объединит песни и танцы нашего многонационального края», - рассказывают организаторы.
Владивостокцев ждет яркий колоритный праздник. На нижней и верхней площадке Спортивной набережной откроются выставки народных ремесел и музейных коллекций. Попробовать себя в рукоделии сможет любой желающий. Мастера декоративно-прикладного творчества поделятся секретами народных ремесел, научат разнообразным техникам вышивки, работы с бисером, цветной бумагой и многими другими материалами.
Творческие номера гостям подарят делегации из Владивостока, Хабаровска, Лесозаводска, Большого Камня, Хороля, Вольно-Надеждинского и Артема. Присоединиться к празднику приглашают всех желающих.
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