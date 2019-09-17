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Подведены итоги фотоконкурса "Улицы Дальнего Востока"
В рамках 5-го Восточного экономического форума, Оргкомитет ВЭФ-2019, Издательская компания «Золотой Рог» и официальный топливный партнер Форума, Группа компаний ННК, провели фотоконкурс «Улицы Дальнего Востока», посвященный юбилею ВЭФ
Участие в конкурсе могли принять все желающие без ограничений, прислав свои фотографии в адрес редакции. Тематика и жанр представленных работ также не содержал жестких ограничений. Однако все фото должны быть сделаны на территории Дальнего Востока, в городах, поселках, селах и прочих населенных пунктах, и местах проживания авторов.
Итак, победителями конкурса стали:
Первое место – Наталья Якунина с фотоработой «Уютный вечер».
Второе место – Владимир Калинич, «Я вышел ростом и торцом..».
Третье место – Александр Волков, № Кто ищет, тот всегда поймет».
Приз в специальной номинации «АЗС в городе» от партнера конкурса выиграл Дмитрий Кошеватый с фотоработой «Идеальная цветовая гамма».
Поздравляем победителей фотоконкурса и приглашаем за призами в редакцию газеты «Золотой Рог», расположенной по адресу: проспект Красного знамени, д. 10 (редакционный корпус «Дальпресс»), 5 этаж, 18 сентября с 9:00 до 18:00. Телефон редакции 8 (423) 2450485.
Поздравляем победителей!
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