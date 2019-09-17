Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Новые дорожные знаки установят на улице Суханова во Владивостоке
17 Сентября 2019, 08:40 | Приморье
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации движения
Как сообщили специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, по улице Суханова от улицы Лазо до улицы Луцкого установят знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор».
«Установка дополнительных технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровью граждан пребывающих на данной территории, а также беспрепятственного проезда оперативных служб», – подчеркнули специалисты.
Автор:
Теги: владивосток дороги
Новости тематики
- Новые дорожные знаки установят на улице Суханова во Владивостоке
- Дорожники Владивостока продолжают ремонт городских магистралей и внутриквартальных проездов
- Во Владивостоке ограничат движение транспорта
- Олег Кожемяко сменил все руководство дорожной отрасли Приморья
- Врио губернатора Приморского края устроил разнос дорожникам
- Олег Кожемяко: Необходимо усилить подготовку дорог Приморья к зиме
- Во Владивостоке начали наносить дорожную разметку по новой технологии
- Глава Владивостока решил минимизировать массовые мероприятия
- Во Владивостоке продолжается ремонт дорог
- Ночью во Владивостоке начнётся ремонт переезда в районе "ДСК"
Новости раздела
- Новые дорожные знаки установят на улице Суханова во Владивостоке
- Во Владивостоке открылись всероссийские соревнования по морской робототехнике "Аквароботех-2019"
- Во Владивостоке готовится к открытию детский технопарк "Кванториум"
- Перспективы развития молодежного предпринимательства обсудили на ВЭФ-2019
- Ко Дню города Tele2 приготовила для жителей Уссурийска онлайн-подарок
- Приморцы стали реже страховать свою жизнь
- Новая беда может обрушиться на тигров в Приморье
- Наркотики отравляют жизнь
- Развитие по всем направлениям
- Что в реальности стоит за "игрой" с зарплатами приморцев
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аналитики: Доллар может рухнуть уже завтра
- Во Владивосток хочет летать "Лучшая авиакомпания в мире"
- На ВЭФ во Владивостоке подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей
- Приговор бывшему ректору ДВФУ огласят в октябре
- На Дальнем Востоке предлагают вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
- На Сахалине посетители фестиваля "Остров-Рыба" съели почти 5000 бутербродов с красной икрой
- От перемены мест мешаемых…
- Рыбный рынок в центре Владивостока обещают открыть в начале 2022 года
- Строим новый флот, запускаем береговые заводы
- Более 370 млн рублей выделено на ремонт Артемовской ТЭЦ в 2019 году
Loading...