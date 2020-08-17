Весь мир узнал, где "Красиво.ДВ"

Первый на Дальнем Востоке онлайн-видеофестиваль «Красиво.ДВ» завершил свою работу. Победителей в пяти номинациях и обладателя специального приза определили члены жюри, а Гран-при фестиваля выбрали народным голосованием на портале tvoidv.ru в несколько этапов.

16 августа и состоялась церемония награждения победителей онлайн-видеофестиваля «Красиво.ДВ».

Авторами лучших работ по мнению профессионального жюри и зрителей были признаны 6 видеомейкеров, выбранных из 520 заявок. Прямой эфир прошел в двух точках одновременно: в Московской студии портала tvoidv.ru и во Владивостоке, в знаковом месте для всего Дальнего Востока: в Дальневосточном федеральном университете, открытом по поручению президента России Владимира Путина. Вместе с членами жюри, участниками фестиваля и зрителями со всей России в прямом эфире определили победителей первого Дальневосточного онлайн-видеофестиваля “Красиво.ДВ”.

— Номинация «Звуки.ДВ»: Михаил Никитин, Хабаровский край, работа «UP'рель — Концерт без зрителей в старом терминале аэропорта Хабаровск».

— Номинация «Сила.ДВ»: Алексей Рыбкин, Сахалинская область, работа «Путь к успеху».

— Номинация «Уникально.ДВ»: Денис Шатохин, Сахалинская область, работа «Маяк Анива, Сахалин».

— Номинация «Природа.ДВ»: Эрнест Леонидов, Камчатский край, работа Kamchatka Travel.

— Номинация «Характер.ДВ»: Булат Базаров, Забайкальский край, работа «Нюуса (Тайна)».

— Специальный приз жюри: Эрнест Леонидов, Камчатский край, работа Kamchatka Travel.

— Гран-при фестиваля: Николай Степанов, Республика Саха, работа «Якутский холод».

Общий призовой фонд фестиваля составил 1 миллион рублей. Победители в каждой номинации получили по 100 тыс. рублей, обладатель Специального приза жюри — 200 тыс. рублей, а Гран-при фестиваля составил 300 тыс. рублей.

Роман Карманов, член жюри фестиваля «Красиво.ДВ», первый заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда»: «Желаю всем участникам новых красивых съёмок, новых впечатлений! А нам всем — чтобы Дальний Восток продолжал так же стремительно развиваться опережающими темпами и чтобы как можно больше людей приезжали и видели всю эту красоту своими глазами. Спасибо большое всем участникам фестиваля!»

Жанна Бадоева, член жюри фестиваля «Красиво.ДВ», режиссёр, телеведущая шоу «Орёл и решка», автор и телеведущая тревел-шоу «Жизнь Других» на Первом канале: «Я получила огромное удовольствие от просмотра ваших многочисленных работ и была рада стать членом жюри этого прекрасного онлайн-фестиваля. Каждый из участников — уже победитель! Вы проделали огромную работу! И круто, что в вас живёт любовь к своему делу и своему региону».

Сола Монова, муза фестиваля «Красиво.ДВ», поэтесса: «Я считаю, что состоялся шикарный старт фестиваля «Красиво.ДВ», под одной крышей которого встретились профессионалы и начинающие творцы. Но было искусство, было вдохновение, был адреналин!»

В конкурсной программе онлайн-фестиваля «Красиво.ДВ» приняли участие 520 работ из 11 регионов Дальнего Востока. Зрители и посетители сайта tvoidv.ru (а это больше 500 тысяч голосов) активно оценивали видеоработы на протяжении всех этапов голосования.

Организаторы уверены, что это только начало: подготовка к следующему фестивалю «Красиво.ДВ» уже началась.

Алексей Коропский, директор фестиваля «Красиво.ДВ»: «За время фестиваля мы многому научились, многое узнали, и конечно же, открыли для себя Дальний Восток заново. Мы снова увидели, какой он невероятный, фантастически красивый, разнообразный, какие талантливые люди живут на Дальнем Востоке, как они влюблены в свой регион и готовы свою любовь выражать. Но главное, что на этом этапе мы не завершаем фестиваль! Он продолжается, он будет жить. И ещё планируется множество мероприятий в рамках нашего фестиваля, которые мы объявим совсем скоро и пригласим всех участников. Сегодня мы не заканчиваем первый фестиваль, сегодня мы начинаем второй фестиваль «Красиво.ДВ-2021».

Напомним, что первый дальневосточный онлайн- видеофестиваль «Красиво.ДВ» - это идея дальневосточника Михаила Полусмака, призванная показать всему миру через объектив местных авторов, влюбленных в Дальний Восток, всю красоту, характерность, самобытность, уникальные проекты региона, которому руководство страны сегодня уделяет особое внимание.

Провести такой масштабный фестиваль стало возможным благодаря личной поддержке Юрия Трутнева, заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе. Организаторами стали НКО «Дальневосточный фонд развития» и портал «Твой Дальний Восток».

Отличительная особенность первого фестиваля — его онлайн-формат. Благодаря этому участие в нём стало доступным гораздо большему числу авторов. Приём заявок, голосование, награждение победителей, лекции для участников — всё это доступно онлайн и абсолютно бесплатно.

В дальнейших планах организаторов фестиваля — показы лучших работ в кинотеатрах Дальнего Востока и России, а также на площадках онлайн-кинотеатров. О сроках проведения Второго Дальневосточного онлайн-видеофестиваля «Красиво.ДВ» в 2021 году будет объявлено в ближайшее время.