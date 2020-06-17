Рубки леса нужно вернуть в законное русло

Остановить деградацию уссурийской тайги может только эффективная ее защита и восстановление

Лесорубы-профессионалы уже много лет сетуют, что в Приморье почти не осталось хороших лесов, где лесодобыча была бы эффективна и прибыльна. Доступным остается только «сорный», дровяной лес на юге и западе края, где деловой древесины - сущие крохи.

Рубят по-черному

Тем не менее статистика говорит о том, что ежегодно в регионе на истощение ресурсов добывается около 4,5 миллиона древесины, рыночная стоимость которой гуляет от 50 до 100 миллиардов рублей. Собственник, по Конституции РФ - народ в лице государства, в виде платы за использование лесов получает лишь около 400 миллионов рублей. Остальная выгода достается арендатору лесного участка, разыгранного для рубки на конкурсной основе. Правда, на арендаторе еще и производственные, и транспортные затраты по лесодобыче и даже фиктивное лесовосстановление, которым он якобы усердно занимается.

Ранее считалось, что относительно безболезненно в крае из природы можно было изымать около 2,5 миллиона кубометров леса. Но под лесорубов находятся какие-то «резервы», позволяющие рубить больше.

Особая проблема в регионе - это несанкционированные рубки. По России оценочно они составляют около 20-25%. Однако статистика Приморья и Дальнего Востока показывала, что через таможню на экспорт леса отправлялось намного больше, чем разрешалось ежегодными квотами. То есть всеми правдами и неправдами шло повальное истощение лесов. По данным специалистов Амурского отделения WWF, по некоторым ценным породам деревьев это превышение в последние два десятилетия бывало в разы. Зачастую под видом разрешенных рубок шла нелегальная вырубка леса. Есть примеры, когда здоровые деревья вырубались как «горелый лес» - это выгодно лесорубам. Вероятно, некоторые палы на дальнем Востоке и Сибири специально устраивались лесорубами для того, чтобы получить лес за бесценок.

При этом, как считает кандидат биологических наук, главный инженер «Центра природоохранных инициатив» Александр ОЛИФИРЕНКО, надо отметить, что лишь около 10% браконьерского леса в крае сегодня вырубается именно «черными лесорубами». Остальные 90% - приходится на «белых», которые имеют какие-то разрешения на добычу древесины, но добывают не то, что им прописано, а то, что им нравится. Арендаторов - сотни. За всеми ими не уследишь. И в их руках сегодня оказалось свыше 75% лесного фонда края. И эта территория деградирует, становится менее продуктивной для охотников, производителей меда, сборщиков орехов и дикоросов.

Особо привлекательными для приморских лесорубов стали так называемые рубки ухода, когда под видом удаления больных, малоценных и плохой формы деревьев на «ухаживаемых» участках вырубаются наиболее ценные деревья. Таким образом в 2017 году в крае было заготовлено свыше 800 тысяч кубометров леса, что было в 8 раз больше, чем по всем остальным дальневосточным регионам вместе взятым. Зато молодые леса рубками ухода арендаторами игнорируются - их осветление и прочистка, которые необходимы для получения в перспективе спелого ценного леса, практически не ведутся. Из плановых на год 1 900 га эти работы выполняются примерно на 2% территорий. Арендаторы - временщики, и им нет никакого интереса заботится ни о сегодняшнем качестве живого леса, ни о его будущем качестве.

«Лесной» беспредел

По мнению ученого в лесной отрасли очень велика доля коррупционной составляющей, которая, в конечном счете, ведет к деградации лесных запасов приморской тайги. Он считает, что государство сегодня имеет полное конституционное право вообще убрать арендаторов из леса и ликвидировать сегодняшнее фальшивое лесоустройство, которое ведет к безвозвратным потерям ресурсов деловой древесины. По его мнению, необходимо создать госпредприятие, которое бы комплексно занималось охраной, защитой и воспроизводством леса, делало бы отводы на вырубку и приемку лесосек от лесорубов. Что же касается лесорубов, то - реализовывать им лесосеки с аукциона на период лесодобычи, и не более.

Надо отметить, что лесной беспредел в регионе сейчас по сравнению с периодами губернаторств Сергея ДАРЬКИНА и Владимира МИКЛУШЕСКОГО заметно снизился, но все еще остается фактом. Так, в феврале этого года губернатор Олег КОЖЕМЯКО поручил специалистам провести расследование по вопиющему случаю вырубки ценного леса на территории памятника природы регионального значения «Пещера Чертовы ворота» в Дальнегорске. Расследованием было установлено, что добычей браконьеров стало около 127 кубометров дуба, росшего на расстоянии около 200 метров от пещеры. Рейдовой группой министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья тогда же было обнаружено, что на более значительном удалении от памятника природы было незаконно вырублено еще 248 деревьев, преимущественно породы дуб. Были приняты меры по привлечению виновных к ответственности.

Уже в начале нынешнего июня по факту проверки незаконной вырубки леса в Артемовском участковом лесничестве, проведенном Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами Краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество», было возбуждено уголовное дело в отношении браконьеров, добычей которых стали деревья особо ценных пород: ясеня, клена, дуба, черной и белой березы, а так же липы. Виновным вменяется незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере. Ущерб от их действий составил порядка 477 тысяч рублей.

Есть серьезная проблема по застройщикам, когда ими на многих гектарах сносится плодородный слой почвы и растущие деревья. Как это сегодня происходит, например, в районе Зеленого угла во Владивостоке. Так ли это обосновано? Или же проектами стоит мягко внедрять новые объекты в существующие зеленые массивы. Ведь новые деревья вырастут из саженцев после посадки лишь через 10-15 лет! И все это время около новых построенных домов будет ощущаться дискомфорт «природной голости».

Рычаги – в наших руках

Проблемы лесной отрасли имеют системный характер, и их эффективное решение возможно сегодня только на высоком государственном уровне с поддержкой регионов.

Давно понятно, что сложившаяся система лесопользования себя дискредитировала. Имеется множество предложений по ее изменениям. И есть надежда, что с принятием новых поправок в Конституцию РФ, у государства появятся основания модернизировать лесной комплекс страны в соответствии с новыми техническими возможностями контроля за пользованием ресурсами, вернуться на здоровой основе к лесоустройству и лесовосстановлению - над этим должны работать не волонтеры, а настоящие профессионалы и ученые. И за это действительно приморцам стоит прийти на участок и проголосовать по поправкам в Конституцию РФ.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.