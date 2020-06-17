Люди в приоритете, несмотря ни на что

Законодатели Приморья одобрили отчет губернатора

Внеочередная сессия Законодательного Собрания началась с заслушивания ежегодного отчета губернатора о работе исполнительной власти Приморья в минувшем году. Из-за пандемии COVID-19 в этот раз общение главы региона и депутатов прошло в ставшем уже привычным режиме видеоконференции. Тем не менее, и в таком формате нашлось место и вопросам, и дискуссиям, и выступлениям. Как отметил председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК, отчет Олега КОЖЕМЯКО был наполнен конкретикой и ясностью стоящих перед органами власти целей.

Подводя итоги 2019 года, Олег Кожемяко отметил улучшение всех основных показателей социально-экономического развития Приморья. Рост зафиксирован практически во всех отраслях экономики – в том числе, благодаря проектам резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Увеличилась продолжительность жизни приморцев, значительно выросли расходы на социальную поддержку граждан, развитие здравоохранения и образования.

На повестке дня пандемия и кризис

- Общими усилиями мы сдвинулись с мертвой точки по многим вопросам. Но мы понимаем, что проблем в Приморском крае еще достаточно. Поэтому законы должны работать на благо людей. Недостаточно просто утвердить то или иное решение, наша задача – поэтапно двигаться вперед, помнить, что главные приоритеты – это комфорт, безопасность и качество жизни приморцев, - подчеркнул Олег Кожемяко.

После отчета парламентарии задали губернатору вопросы, интересующие их избирателей. Так, депутат Владимир БЕСПАЛОВ поинтересовался сроками возобновления планового лечения приморцев в стационарах. Евгений ЗОТОВ обратил внимание на проблему вывоза твердых коммунальных отходов с сельских и островных территорий. Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ поблагодарил Олега Кожемяко за поддержку сферы культуры и искусства в период пандемии. Вопросы от Юлии ТОЛМАЧЕВОЙ касались выплат «детям войны» и доступности социальных услуг. Сергей ИЩЕНКО спросил о развитии инновационных производств в ТОРах и возможности привлечения иностранных инвесторов, а Дмитрий НОВИКОВ – о механизмах учета мнения общественности при планировании бюджетных расходов.

- Сегодня на повестке дня пандемия и кризис, но именно успешные итоги 2019 года являются той «подушкой безопасности», которой регион пользуется, чтобы сейчас спокойно пройти кризис во всех отраслях, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в ЗС ПК Сергей СЛЕПЧЕНКО. - По мнению всех депутатов фракции, 2019 год прошел под знаком повышения эффективности планирования и управления экономикой, распоряжения средствами. Администрация Приморского края проделала колоссальную работу: увеличились валовый региональный продукт, налоговые поступления, дотации муниципалитетам. Стали решаться застарелые проблемы края, которые не решались многие годы.

- Я хотел бы особо отметить оперативность действий правительства Приморского края по противодействию пандемии коронавируса. В результате мы имеем достаточно положительный результат, уровень заболеваемости у нас относительно небольшой. Сейчас край возвращается к нормальной жизни, и нужно решать те проблемы, с которыми приморцы сталкивались в последние годы, - поделился мнением представитель «Справедливой России» Алексей КОЗИЦКИЙ.

- 2019-й – первый полный год работы Олега Кожемяко в должности губернатора Приморского края. Коллеги уже отметили ключевые моменты и достигнутые администрацией Приморья результаты. Мне видится важным то обстоятельство, что, определив «болевые точки» нашего края и правильно расставив приоритеты, Олег Николаевич смог организовать решение многих застарелых проблем. Он дал понять, какой вектор деятельности считает самым насущным - это благополучие населения края и повышение качества жизни приморцев, а также развитие сфер, которые непосредственно на это влияют: экономики, социальной сферы, - прокомментировал отчет председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК. - Мы видим, как много законопроектов вносится губернатором Приморского края. Их реализация меняет жизнь приморцев к лучшему. Но мы прекрасно знаем, сколько накопилось вопросов, требующих неотложного решения. В авангарде этой работы стоит исполнительная власть, а наша задача - оказать ей законодательную поддержку. Уверен, что депутаты всех фракций продолжат совместную работу с губернатором и правительством Приморского края в интересах его жителей.

Краевые парламентарии одобрили отчет губернатора единогласно.

Дефицит стал меньше

После начала распространения коронавируса в Приморье еще ни одна сессия Законодательного Собрания не проходила без корректировки бюджета. В этот раз поправки были обусловлены необходимостью уточнения безвозмездных поступлений из федеральной казны. Общая сумма доходов увеличена почти на 1,3 млрд рублей – такова сумма распределенной Приморскому краю дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности. Около 300 млн рублей из этой суммы будут направлены на реализацию важных социально-экономических проектов в муниципалитетах Приморья.

- Это так называемое «инициативное бюджетирование», когда жители сами определяют, на решение каких задач потратить деньги в первую очередь, - подчеркнула председатель правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА. По ее словам, сформировать «народный бюджет» приморцы смогут 1 июля.

- Комитет рассмотрел проект закона в трех чтениях. Контрольно-счетной палатой представлено заключение на проект, замечаний не отмечено. Комитетом принято решение рекомендовать принять корректировку в первом, втором и в третьем чтениях, - озвучил позицию комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам его председатель Галуст АХОЯН.

Законодатели края одобрили новую редакцию бюджета-2020 в трех чтениях. С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета в 2020 году составят: по доходам – 144,1 млрд рублей, по расходам – 166,4 млрд рублей, дефицит – 22,3 млрд рублей. По сравнению с предыдущей редакцией бюджета дефицит снижен почти на 1 млрд рублей.

На фото: Губернатор Олег Кожемяко - депутатам: «Общими усилиями мы сдвинулись с мертвой точки по многим вопросам».

Фото пресс-службы ЗС ПК

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.