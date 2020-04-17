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За сутки в Приморском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у девяти человек

17 Апреля 2020, 12:19 | Приморье

Еще почти 20 человек находятся в провизорном госпитале в статусе «подозрительных» и ждут подтверждения диагноза, в их числе уже есть и медицинские работники. За минувшие сутки в Приморском крае новая коронавирусная инфекция подтверждена еще у девяти человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В территориальном управлении Роспотребнадзора сообщили, что среди сегодняшних заболевших – пять мужчин и четыре женщины. Это жители Владивостока и Надеждинского района.

«Большинство пациентов – люди старшего поколения, которые находились в контакте с родственниками, друзьями и сослуживцами, у которых ранее подтвержден COVID-19», – отметили специалисты.

В минздраве Приморья подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в крае сложная. В связи с этим принято решение о приостановлении плановой госпитализации пациентов.

«Плановая госпитализация в большинстве случаев приостановлена, за исключением пациентов с онкологической, сердечно-сосудистой патологией, гематологической патологией и находящихся на гемодиализе», – отметила заместитель председателя Правительства края – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Будет продолжено оказание медицинской помощи пациентам, получающим лечение по профилям фтизиатрия, вирусные гепатиты, ревматология и психиатрия.

«Ситуация по коронавирусу серьезная. Каждый день выявляются новые пациенты, растет число заболевших. Важно разобщить людей, тем более, что большинство пациентов с ослабленным иммунитетом, осложненные сопутствующими хроническими заболеваниями, в возрасте», – отметили в региональном минздраве.

Плановая помощь в поликлиниках оказывается только по предварительной дистанционной записи (по телефон или в интернете). Интервал между приемами пациентов – не менее получаса.

Напомним, что в Приморском крае выделены три крупных очага заражения новым видом коронавируса – Михайловский район, село Подъяпольское Шкотовского района, внутрибольничные случаи. В ближайшее время их количество может увеличиться.

Губернатор Олег Кожемяко призвал медицинских работников быть готовыми к новым вспышкам заболевания.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: диагноз  коронавирус 



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