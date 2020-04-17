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Онлайн-трансляция пасхального богослужения пройдет в официальных соцсетях Правительства Приморья
17 Апреля 2020, 12:14 | Приморье
Также прямой эфир из Покровского кафедрального собора проведет краевой телеканал «ОТВ-Прим».
асхальное богослужение в Покровском кафедральном соборе Владивостока покажут в прямом эфире в официальных социальных сетях Правительства Приморья. Торжественная литургия пройдет с 11.00 до 2.30 в ночь с 18 на 19 апреля.
Как уточнили в департаменте информационной политики Приморья, онлайн-трансляция пройдет в официальных аккаунтах Правительства Приморья в Одноклассниках, ВКонтакте и Instagram. Также прямой эфир из Покровского кафедрального собора проведет краевой телеканал «ОТВ-Прим».
Отметим, что в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией онлайн-богослужения в этом году пройдут в большинстве регионов России. Так, о проведении прямых трансляций из храмов ранее заявляли в Челябинской, Самарской области, Омской, Мурманской областях, Крыму и на других территориях.
Решение временно приостановить посещение гражданами храмов и прихрамовых территорий в Приморье вынес региональный оперативный штаб по коронавирусу. Воздержаться от посещения храмов в Пасху призвал и Губернатор края Олег Кожемяко.
«Понимаем, что для всех нас Пасха – большой светлый праздник. Многие из нас ждали его весь год, постились, надеялись, что можно будет прийти в церковь, помолиться и получить благословение. Однако ситуация складывается таким образом, что на сегодняшний день мы не можем этого позволить, поскольку подвергнем и себя, и близких неоправданному риску заразиться страшной инфекцией. Можно не знать, что находящийся рядом человек является источником заболевания. У кого-то оно проходит незаметно, для кого-то может оказаться смертельным. Особенно это касается людей старшего возраста, которые и являются основными посетителями храмов», – заявил глава региона.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим полной самоизоляции. Предусмотрена административная ответственность за его нарушение: для физических лиц санкции могут составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических – уже от 30 до 50 тысяч рублей.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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Теги: самоизолияция пасха богослужение
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