www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 74.71 р. 100 JPY: 69.33 р.
EUR: 81.28 р. 10 CNY: 10.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Онлайн-трансляция пасхального богослужения пройдет в официальных соцсетях Правительства Приморья

17 Апреля 2020, 12:14 | Приморье
Также прямой эфир из Покровского кафедрального собора проведет краевой телеканал «ОТВ-Прим».
 
асхальное богослужение в Покровском кафедральном соборе Владивостока покажут в прямом эфире в официальных социальных сетях Правительства Приморья. Торжественная литургия пройдет с 11.00 до 2.30 в ночь с 18 на 19 апреля.
 
Как уточнили в департаменте информационной политики Приморья, онлайн-трансляция пройдет в официальных аккаунтах Правительства Приморья в Одноклассниках, ВКонтакте и Instagram. Также прямой эфир из Покровского кафедрального собора проведет краевой телеканал «ОТВ-Прим».
 
Отметим, что в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией онлайн-богослужения в этом году пройдут в большинстве регионов России. Так, о проведении прямых трансляций из храмов ранее заявляли в Челябинской, Самарской области, Омской, Мурманской областях, Крыму и на других территориях.
 
Решение временно приостановить посещение гражданами храмов и прихрамовых территорий в Приморье вынес региональный оперативный штаб по коронавирусу. Воздержаться от посещения храмов в Пасху призвал и Губернатор края Олег Кожемяко.
 
«Понимаем, что для всех нас Пасха – большой светлый праздник. Многие из нас ждали его весь год, постились, надеялись, что можно будет прийти в церковь, помолиться и получить благословение. Однако ситуация складывается таким образом, что на сегодняшний день мы не можем этого позволить, поскольку подвергнем и себя, и близких неоправданному риску заразиться страшной инфекцией. Можно не знать, что находящийся рядом человек является источником заболевания. У кого-то оно проходит незаметно, для кого-то может оказаться смертельным. Особенно это касается людей старшего возраста, которые и являются основными посетителями храмов», – заявил глава региона.
 
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим полной самоизоляции. Предусмотрена административная ответственность за его нарушение: для физических лиц санкции могут составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических – уже от 30 до 50 тысяч рублей.
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 
Автор:
Теги: самоизолияция  пасха  богослужение 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]