Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье отменено множество массовых мероприятий, запланированных на этот год
Угроза распространения коронавируса не оставляет шансов
Как сообщает источник в правительстве Приморского края в регионе отменяются следующие мероприятия, запланированные ранее на этот год. Ряд мероприятий переносится на более поздние сроки:
– XXIV Тихоокеанская международная туристская выставка «PITE», НО Тихоокеанский туристский форум состоится
– Митинг по случаю годовщины присоединения Крыма
– Патриотическая акция «Лес Победы» (на федеральном уровне)
– Ряд мероприятий XXIX Международного фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна»: концерт пианиста из Германии Йойя Вендта (14 апреля), концерты с участием оперных звезд Южной Кореи (23 апреля), участие японского дирижера Нодока Окисава, проживающей в Германии (17 апреля), под вопросом участие дирижера из Франции Омара Эль Джамали (11 апреля).
– Фестиваль корейской культуры в краевой библиотеке имени Горького (первая декада апреля)
– Визит в Приморье нескольких зарубежных делегаций, в т.ч. делегации провинции Кангвон во главе с директором технопарка п.Кангвон Стивеном Кимом (4-6 марта)
Перенесены:
– Тотальный диктант – 2020 (на осень)
– Региональные отборочные этапы конкурса студенческого творчества «Студенческая весна» (на осень)
– Отборочные этапы юниор-лиги КВН
– Межмуниципальные слеты молодежного актива
– Комплекс мероприятий по развитию добровольчества в муниципальных образованиях
– День защиты детей с ДЦП в Реабилитационном центре Хокуто (на более поздний срок)
– Русско-Азиатская бизнес-школа «РОСТ» (на более поздний срок)
– Литература Тихоокеанской России (ЛиТР) (на более поздний срок)
Отменено участие делегаций Приморья в мероприятиях за рубежом:
– ITB Berlin 4-8 марта (Берлин, Германия)
– MITT 17-19 марта (Москва);
– ITB India 15-17 апреля (Мумбаи, Индия) и бизнес-миссия в Мумбаи
– Бизнес-миссия в Тайвань
– ITB China 13-15 мая (Шанхай, КНР)
– 18-ое заседание Подкомиссии по предотвращению стихийных бедствий АРАССВА, Кобэ, префектура Хёго, АРАССВА (3-5 марта)
– Бизнес-миссия в Республику Беларусь
– Рабочий визит регионов ДФО в Республику Индия, Нью-Дели (30-31 марта 2020 года)
– Заседание на рабочем уровне АРАССВА (провинция Северная Чхунчхон, Республика Корея (8-10 апреля)
– Отменена организация стенда Приморского края в рамках Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, Харбин (15-19 июня).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- В Приморье отменено множество массовых мероприятий, запланированных на этот год
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы всю неделю будут попадать в цель
- Голосование по поправкам в Конституцию совпадет с общемировым мировым праздником
- Бывший глава "РАО "ЭС Востока" осужден на четыре года
- Губернатор Олег Кожемяко выразил соболезнования в связи со смертью известного журналиста
- Бизнес-гороскоп: Близнецам перепадет доходов на двоих
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше умерить свой финансовый пыл
- Со страхом Божиим и - самое главное - с благоговением!
- Губернатор Приморья оценил послание президента
- В Приморье открыли детский сад на 60 мест
Новости раздела
- В Приморье отменено множество массовых мероприятий, запланированных на этот год
- Любовь к жизни, к тем, кто рядом, к своей земле соберет приморцев "У камина"
- Пожароопасный сезон начался в Приморском крае
- Экологический фестиваль "Ва:кчай ни" в Красном Яре собрал более 150 человек
- Массового закрытия школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется
- Во Владивостоке стартует санитарный двухмесячник
- 100 миллионов рублей направят на ремонт дорог в Арсеньеве
- Награды нашли героинь
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы всю неделю будут попадать в цель
- 1 022 241 зрителей со всего мира собрал дальневосточный леопард
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аэропорт Владивостока начал терять пассажиров
- Гордума Хабаровска захотела отделиться от мэрии
- В Комсомольске-на-Амуре расторгли договор с подрядчиком, строившим Комсомольское шоссе
- Реалити-шоу "Дальневосточный аист онлайн. Третий сезон" продолжается в Приамурье
- Школы Приморья готовят к режиму ЧС
- 100 миллионов рублей направят на ремонт дорог в Арсеньеве
- Новый инвестиционный проект по деревообработке откроют в Приморье
- Найден уникальный способ защиты мужчин от коронавируса
- Стало известно, какие товары значительно подорожают из-за падения курса рубля
- Рынок жилья обрадовался плохим новостям