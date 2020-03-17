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В Приморье отменено множество массовых мероприятий, запланированных на этот год

17 Марта 2020, 16:32 | Приморье

Угроза распространения коронавируса не оставляет шансов

Как сообщает источник в правительстве Приморского края в регионе отменяются следующие мероприятия, запланированные ранее на этот год. Ряд мероприятий переносится на более поздние сроки:

– XXIV Тихоокеанская международная туристская выставка «PITE», НО Тихоокеанский туристский форум состоится

– Митинг по случаю годовщины присоединения Крыма

– Патриотическая акция «Лес Победы» (на федеральном уровне)

– Ряд мероприятий XXIX Международного фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна»: концерт пианиста из Германии Йойя Вендта (14 апреля), концерты с участием оперных звезд Южной Кореи (23 апреля), участие японского дирижера Нодока Окисава, проживающей в Германии (17 апреля), под вопросом участие дирижера из Франции Омара Эль Джамали (11 апреля).

– Фестиваль корейской культуры в краевой библиотеке имени Горького (первая декада апреля)

– Визит в Приморье нескольких зарубежных делегаций, в т.ч. делегации провинции Кангвон во главе с директором технопарка п.Кангвон Стивеном Кимом (4-6 марта)

Перенесены:

– Тотальный диктант – 2020 (на осень)

– Региональные отборочные этапы конкурса студенческого творчества «Студенческая весна» (на осень)

– Отборочные этапы юниор-лиги КВН

– Межмуниципальные слеты молодежного актива

– Комплекс мероприятий по развитию добровольчества в муниципальных образованиях

– День защиты детей с ДЦП в Реабилитационном центре Хокуто (на более поздний срок)

– Русско-Азиатская бизнес-школа «РОСТ» (на более поздний срок)

– Литература Тихоокеанской России (ЛиТР) (на более поздний срок)

Отменено участие делегаций Приморья в мероприятиях за рубежом:

– ITB Berlin 4-8 марта (Берлин, Германия)

– MITT 17-19 марта (Москва);

– ITB India 15-17 апреля (Мумбаи, Индия) и бизнес-миссия в Мумбаи

– Бизнес-миссия в Тайвань

– ITB China 13-15 мая (Шанхай, КНР)

– 18-ое заседание Подкомиссии по предотвращению стихийных бедствий АРАССВА, Кобэ, префектура Хёго, АРАССВА (3-5 марта)

– Бизнес-миссия в Республику Беларусь

– Рабочий визит регионов ДФО в Республику Индия, Нью-Дели (30-31 марта 2020 года)

– Заседание на рабочем уровне АРАССВА (провинция Северная Чхунчхон, Республика Корея (8-10 апреля)

– Отменена организация стенда Приморского края в рамках Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, Харбин (15-19 июня).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: форум  отмена  covid  выставка  мероприятие  коронавирус 



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