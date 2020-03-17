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Любовь к жизни, к тем, кто рядом, к своей земле соберет приморцев "У камина"

17 Марта 2020, 10:42 | Приморье
Премьера авторской программы известного в регионе журналиста Александра Ярошенко состоится 17 марта
 
Это – совместный проект «Российской газеты»  и «Общественного телевидения Приморья». Собеседники  ведущего   -  жители  края абсолютно  разных  взглядов  на жизнь, убеждений, профессий. Но  всех их объединяет одно – любовь к жизни, к тем, кто рядом, к  своей земле.  Каждым своим,  даже небольшим,  поступком они стараются  сделать  что-то  доброе и важное. Что движет  ими, где и  в чем они находят силы,  какие они,  жители Приморья, в чем заключается тот самый приморский характер?  -  В откровенном разговоре «У камина» расскажут  учителя и  врачи,  фермеры и   танцоры,  артисты и  просто увлеченные  своим делом люди.  
 
Программа  выходит в эфир  дважды  в месяц по вторникам с 17 марта:
Вт  - в 15:30, Ср - в 6:00, Сб - в 9:55, Вс - в 8:00
 

 

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Теги: ОТВ  телевидение  у камина 



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