Любовь к жизни, к тем, кто рядом, к своей земле соберет приморцев "У камина"

Премьера авторской программы известного в регионе журналиста Александра Ярошенко состоится 17 марта

Это – совместный проект «Российской газеты» и «Общественного телевидения Приморья». Собеседники ведущего - жители края абсолютно разных взглядов на жизнь, убеждений, профессий. Но всех их объединяет одно – любовь к жизни, к тем, кто рядом, к своей земле. Каждым своим, даже небольшим, поступком они стараются сделать что-то доброе и важное. Что движет ими, где и в чем они находят силы, какие они, жители Приморья, в чем заключается тот самый приморский характер? - В откровенном разговоре «У камина» расскажут учителя и врачи, фермеры и танцоры, артисты и просто увлеченные своим делом люди.

Программа выходит в эфир дважды в месяц по вторникам с 17 марта:

Вт - в 15:30, Ср - в 6:00, Сб - в 9:55, Вс - в 8:00