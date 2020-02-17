www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.45 р. 100 JPY: 57.8 р.
EUR: 68.77 р. 10 CNY: 90.91 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
ЖКХ
Распечатать

Снегопад во Владивостоке продлится до обеда

17 Февраля 2020, 08:39 | Приморье
Ориентировочно до 13 часов понедельника, 17 февраля, во Владивостоке будет идти снег, местами сильный. Об этом сообщает Примгидромет. Водителей без особой необходимости просят не выезжать на личном автотранспорте и не парковать машины вдоль дорог, так как это создает большие неудобства работе снегоуборочной техники.
 
Сегодня с 19 часов вечера и до 3 часов 17 февраля сохранится сильный снег с количеством осадков до 9 мм. Прекращение осадков прогнозируется на обед понедельника. Снегопад будет сопровождаться сильным ветром.
 
В городском штабе, работающем при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», подчеркнули, что дорожная техника будет работать в круглосуточном режиме. Для этого есть всё необходимое.
 
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.  Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304.
 
 
Автор:
Теги: снегопад  жкх  прогноз 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]