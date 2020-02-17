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Снегопад во Владивостоке продлится до обеда
17 Февраля 2020, 08:39 | Приморье
Ориентировочно до 13 часов понедельника, 17 февраля, во Владивостоке будет идти снег, местами сильный. Об этом сообщает Примгидромет. Водителей без особой необходимости просят не выезжать на личном автотранспорте и не парковать машины вдоль дорог, так как это создает большие неудобства работе снегоуборочной техники.
Сегодня с 19 часов вечера и до 3 часов 17 февраля сохранится сильный снег с количеством осадков до 9 мм. Прекращение осадков прогнозируется на обед понедельника. Снегопад будет сопровождаться сильным ветром.
В городском штабе, работающем при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», подчеркнули, что дорожная техника будет работать в круглосуточном режиме. Для этого есть всё необходимое.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304.
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