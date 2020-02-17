Снегопад во Владивостоке продлится до обеда

Ориентировочно до 13 часов понедельника, 17 февраля, во Владивостоке будет идти снег, местами сильный. Об этом сообщает Примгидромет. Водителей без особой необходимости просят не выезжать на личном автотранспорте и не парковать машины вдоль дорог, так как это создает большие неудобства работе снегоуборочной техники.

Сегодня с 19 часов вечера и до 3 часов 17 февраля сохранится сильный снег с количеством осадков до 9 мм. Прекращение осадков прогнозируется на обед понедельника. Снегопад будет сопровождаться сильным ветром.

В городском штабе, работающем при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», подчеркнули, что дорожная техника будет работать в круглосуточном режиме. Для этого есть всё необходимое.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304.