Снегопад проверяет на прочность ЖКХ Приморья

Дорожники просят жителей и гостей Приморья не парковать автомобили у обочин, по возможности уступать дорогу снегоочистительной технике

Обрушившийся на южную половину Приморского края снегопад не привел к нарушению систем жизнеобеспечения региона и транспортного сообщения между населенными пунктами. Коммунальщики и дорожники находятся в режиме повышенной готовности.

По информации министерства ЖКХ, агентства газоснабжения и энергетики число отключений от тепла, света и воды не превысили среднесуточные значения.

"Крупных технологических нарушений в жилищно-коммунальном комплексе Приморья нет. Все мелкие неполадки оперативно устраняются аварийными службами", - уточнили в ведомствах, напомнив телефоны оперативных служб края.

Как заверила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, курирующая отрасль, все службы жизнеобеспечения готовы к быстрому реагированию на нештатные ситуации, имеют необходимую технику, оборудование и персонал.

Усиленно работают и дорожные службы края. Так, по состоянию на 13.00 16 февраля на трассах южной и юго-восточной половины края в очистке от снега задействовано почти 70 единиц спецтехники предприятия "Примавтодор" – грейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторы.

Дорожники просят жителей и гостей Приморья с пониманием относиться к работе спецтехники, не парковать автомобили у обочин, по возможности уступать дорогу.

В министерстве по ГО и ЧС Приморья еще раз обратили внимание жителей и гостей края, что на 16-17 февраля объявлено штормовые предупреждение, в связи с чем без особой необходимости людей просят не выезжать за пределы населенных пунктов. Также опасен и выход на лед – под воздействием сильного ветра возможен отрыв льда и вынос его в открытое море. Телефон спасателей – 112.