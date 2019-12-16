Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп: Козерогов позовут пастись на новую лужайку
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря
ОВЕН. В начале недели вероятны интриги со стороны конкурентов, которые вы сможете вовремя пресечь, если заметите. Вам предстоят большие предновогодние траты. А пока стоит ввести режим экономии.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь доделать важные дела в этом году. В пятницу вероятны денежные поступления, которые позволят вам купить подарки близким. Этим и займитесь в выходные.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас ждет дополнительная прибыль и новые выгодные предложения. На работе дела складываются в вашу пользу. К тому же любимый человек возьмет на себя часть расходов и существенно поможет вам.
РАК. Финансовое положение стабильно, все складывается достаточно благополучно. Однако не стоит в романтической задумчивости бродить по магазинам. Вы рискуете накупить лишнего и ненужного.
ЛЕВ. В понедельник фортуна будет к вам благосклонна, и вы получите помощь и поддержку. При подписании договоров в среду постарайтесь избегать любых неточностей, которые могут обернуться против вас. В четверг вероятны финансовые потери.
ДЕВА. На этой неделе желательно разумно контролировать не только свои финансы, но и денежные аппетиты близких людей. «Список подарков от деда мороза», которые составят дети, не должен быть бесконечным. Поход по магазинам в субботу увенчается успехом.
ВЕСЫ. Ваше трудолюбие и ответственность будут вознаграждены. У вас может появиться новый источник дохода, который позволит сделать не только необходимые покупки, но и удовлетворить парочку давнишних желаний. Забронируйте билеты и отель на праздники.
СКОРПИОН. Дела складываются наилучшим образом. Ждите солидную прибыль. Так что вы сможете порадовать в праздники и себя и своих близких. Сделайте своему любимому человеку действительно роскошный подарок.
СТРЕЛЕЦ. С финансами на этой неделе у вас будет все хорошо. Даже если расходы будут выше доходов, у вас появится прибыльная подработка. В конце года необходимо проявить максимальную активность, чтобы потом без забот отдохнуть.
КОЗЕРОГ. Финансовые ресурсы могут слегка истощиться, но это вряд ли станет для вас поводом грустить. Возможно, на этой неделе поступит интересное предложение, которое позволит вам заработать и не экономить в праздники.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе есть неплохие шансы получить выгодный кредит или попасть на распродажу. Держите себя в руках на предновогоднем корпоративе. Вы должны показать себя с лучшей стороны. В субботу лучше отложить все дела, требующие финансовой ответственности.
РЫБЫ. Финансовая ситуация в течение недели будет меняться. Среда и четверг могут оказаться наиболее благоприятными днями в финансовом плане. А вот во вторник и пятницу есть риск потерять нечто важное.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
Новости партнеров
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Козерогов позовут пастись на новую лужайку
- Теплая погода мешает укреплению льда на акваториях Приморья
- Во Владивостоке в преддверии Нового года сотрудники МВД проведут лекцию по правилам перевозки детей
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам будут везде рады
- Не давайте взятку!
- Бизнес-гороскоп: Девам звезды советуют включить режим экономии
- Джулиан Ассанж сорвал маску с генконсула США во Владивостоке
- Экс-мэр Владивостока выразил соболезнование родным и близким скончавшегося экс-депутата
- В Приморье усиливают меры безопасности
- Приморскую девочку наградят за героизм
Новости раздела
- В Приморье начали принимать заявки на выдачу социальных карт
- Бизнес-гороскоп: Козерогов позовут пастись на новую лужайку
- Теплая погода мешает укреплению льда на акваториях Приморья
- Во Владивостоке в преддверии Нового года сотрудники МВД проведут лекцию по правилам перевозки детей
- Деды Морозы выйдут на улицы Владивостока
- Новогодние огни погружают Владивосток в атмосферу праздника
- Культуру в Приморье будут завозить "КамАЗами"
- "Удивляюсь, что он решился написать мемуары. Я бы не смог. Я ношу это в себе…"
- Новогодний бизнес-прием пройдет во Владивостоке
- Не в те аудитории ломятся
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аэропорт Владивостока может стать таиландским
- Сельское хозяйство в Приморье продолжает разваливаться
- Кадастру сбивают оценку
- Иностранный застройщик решился опустить ипотеку до "нуля"
- Панельное домостроение в Хабаровском крае приказало "долго жить"
- Предпринимателей ДФО приглашают на Новогодний Бал
- Первые жители Приморья получили ипотеку под 2%
- Новогодние огни погружают Владивосток в атмосферу праздника
- В Якутии создадут ассоциацию интеллектуальных видов спорта
- На Сахалине завершилась Дальневосточная неделя туризма