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Бизнес-гороскоп: Козерогов позовут пастись на новую лужайку

16 Декабря 2019, 18:20 | Приморье

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

ОВЕН. В начале недели вероятны интриги со стороны конкурентов, которые вы сможете вовремя пресечь, если заметите. Вам предстоят большие предновогодние траты. А пока стоит ввести режим экономии.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь доделать важные дела в этом году. В пятницу вероятны денежные поступления, которые позволят вам купить подарки близким. Этим и займитесь в выходные.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас ждет дополнительная прибыль и новые выгодные предложения. На работе дела складываются в вашу пользу. К тому же любимый человек возьмет на себя часть расходов и существенно поможет вам.

РАК. Финансовое положение стабильно, все складывается достаточно благополучно. Однако не стоит в романтической задумчивости бродить по магазинам. Вы рискуете накупить лишнего и ненужного.

ЛЕВ. В понедельник фортуна будет к вам благосклонна, и вы получите помощь и поддержку. При подписании договоров в среду постарайтесь избегать любых неточностей, которые могут обернуться против вас. В четверг вероятны финансовые потери.

ДЕВА. На этой неделе желательно разумно контролировать не только свои финансы, но и денежные аппетиты близких людей. «Список подарков от деда мороза», которые составят дети, не должен быть бесконечным. Поход по магазинам в субботу увенчается успехом.

ВЕСЫ. Ваше трудолюбие и ответственность будут вознаграждены. У вас может появиться новый источник дохода, который позволит сделать не только необходимые покупки, но и удовлетворить парочку давнишних желаний. Забронируйте билеты и отель на праздники.

СКОРПИОН. Дела складываются наилучшим образом. Ждите солидную прибыль. Так что вы сможете порадовать в праздники и себя и своих близких. Сделайте своему любимому человеку действительно роскошный подарок.

СТРЕЛЕЦ. С финансами на этой неделе у вас будет все хорошо. Даже если расходы будут выше доходов, у вас появится прибыльная подработка. В конце года необходимо проявить максимальную активность, чтобы потом без забот отдохнуть.

КОЗЕРОГ. Финансовые ресурсы могут слегка истощиться, но это вряд ли станет для вас поводом грустить. Возможно, на этой неделе поступит интересное предложение, которое позволит вам заработать и не экономить в праздники.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе есть неплохие шансы получить выгодный кредит или попасть на распродажу. Держите себя в руках на предновогоднем корпоративе. Вы должны показать себя с лучшей стороны. В субботу лучше отложить все дела, требующие финансовой ответственности.

РЫБЫ. Финансовая ситуация в течение недели будет меняться. Среда и четверг могут оказаться наиболее благоприятными днями в финансовом плане. А вот во вторник и пятницу есть риск потерять нечто важное.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прогноз  гороскоп 



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