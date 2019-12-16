Во Владивостоке в преддверии Нового года сотрудники МВД проведут лекцию по правилам перевозки детей

В преддверии Нового года сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку проведут лекцию по правилам перевозки детей в специальных удерживающих устройствах, а также покажут и расскажут как устанавливать и правильно выбрать детское кресло.

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В рамках профилактических мероприятий полицейские встретятся с пациентками КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом №3».

Для будущих мам будет проведена лекция, а в качестве приятных бонусов, все участницы получат подарки.

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Лекция направленна на информирование по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений, связанных с перевозкой несовершеннолетних пассажиров.

Мероприятие пройдет в Конференц-зале родильного дома №3 17 декабря в 14:30.