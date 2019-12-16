Теплая погода мешает укреплению льда на акваториях Приморья

Спасатели предупреждают – выход на лед крайне опасен

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю, сейчас толщина льда в местах массового выхода людей на лед составляет:

– Залив Петра Великого, бухты острова Русский – 12-15 сантиметров;

– северная часть Уссурийского залива, устье реки Артемовка –14-16 сантиметров;

– северная часть Амурского залива, река Раздольная – 12-15 сантиметров;

– залив Посьет, бухта Новгородская – 10-15 сантиметров;

– залив Славянка, бухта Наездник – 12-15 сантиметров;

– Уссурийский залив, бухта Суходол, устья рек Суходол и Петровка – идет формирование ледового поля, толщина льда 8 сантиметров.

«Теплая погода, а в ближайшие трое суток ожидается до четырех градусов тепла, не позволяет окрепнуть льду, поэтому выход на лед опасен для жизни», – подчеркнули в ведомстве.

Говоря об образовании льда на реках Приморья, специалисты отметили, что и здесь установился ледостав преимущественно с полыньями. Толщина льда на реках в основном близка к средним многолетним значениям, однако на отдельных участках рек в центральных, северных и южных районах края толщина льда меньше нормы до 50%.

Так, в южных районах:

– река Туманная – 17 сантиметров;

– река Шкотовка – 16 сантиметров;

– река Партизанская – 18 сантиметров.

В северных районах:

– река Бикин – 24 сантиметра;

– река Уссури – 15 сантиметров;

– река Большая Уссурка в районе села Новопокровка – 21 сантиметр;

– река Малиновка – 20 сантиметров;

– река Маревка – 21 сантиметр;

В центральных районах:

– река Раздольная – 21 сантиметр;

– река Илистая –18 сантиметров;

– река Уссури – 21 сантиметр;

– река Арсеньевка – 19 сантиметров;

– озеро Ханка –15-20 сантиметров, в устьях рек – 22-25 сантиметров.

Спасатели обращают внимание, что даже на тех водных объектах, где уже образовался прочный лед, необходимо соблюдать правила поведения.