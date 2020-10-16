Денег дадут: глава Приморья добился выделения ещё 1.2 миллиарда на решение проблемы дольщиков

На эти деньги будут достроены около 11 домов

Премьер министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что в Приморский край будет направлено порядка 1,2 млрд рублей на закрытие вопроса с проблемными недостроями. Иными словами, на эти средства будут достроены порядка 11 многоквартирных домов края. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко всегда держит руку на пульсе и стремится ускорить решение принципиальной для себя проблемы с многочисленными обманутыми дольщиками.

Вот и на этот раз глава края добился финансирования из федерального бюджета 11 многоквартирных недостроев.

По поручению Олега Кожемяко, по каждому дому, который имеет проблемы с достройкой, были разработаны и утверждены дорожные карты, а также назначены кураторы из правительства края. Благодаря этому работа ведется продуктивно: за 2018 год ключи от новых квартир получили порядка 800 обманутых дольщиков.

Напомним, что проблема стала особо остро чувствоваться в приморье с 2016 по 2018 годы, когда отчаявшиеся люди стали выходить на митинги и пикеты, заявляя о себе властям, которые не хотели принимать участие в решении проблем.

Когда к власти пришел Олег Кожемяко, постепенно ему удалось снизить социальную напряженность и сдвинуть многолетнюю проблему с мертвой точки. Благодаря продуктивной работе на месте и связями в федеральном центре, вопрос с обманутыми дольщиками получится решить в ближайшие годы, что не удавалось делать предыдущим руководителям края, которые даже не стремились выносить данную проблему на уровень правительства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.