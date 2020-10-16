www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 77.95 р. 100 JPY: 74.06 р.
EUR: 91.45 р. 10 CNY: 11.58 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Флаг Приморского края установят на сопке Тигровая во Владивостоке

16 Октября 2020, 10:50 | Приморье

82-ю годовщину Приморья отметят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

Во Владивостоке проведут праздник в честь 82-й годовщины образования Приморского края. Тематические мероприятия состоятся в воскресенье, 18 октября, с 11.00 до 18.00 на Спортивной набережной.

В праздничной программе – выступления музыкальных коллективов из разных городов и районов края, ярмарка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и викторины, цирковое представление, работа спортивных площадок, в частности желающие смогут сыграть в баскетбол и сдать нормативы комплекса ГТО, заплыв и водное шоу, детские игровые зоны и фотозоны.

Кроме того, в этот день планируется торжественно установить флаг Приморского края на сопке Тигровая.

«Для гостей подготовлена концертная программа “Пою тебе, мое Приморье”, выступят барды. Она пройдет с 12.00 до 16.00. В 13.00 здесь же состоится творческая встреча с известным в крае композитором Владимиром Синенко. А с 16.00 до 17.00 зрители смогут увидеть настоящий акробатический рок-н-ролл», – уточнили в краевом министерстве культуры и архивного дела

В ведомстве подчеркнули, праздничные мероприятия во Владивостоке состоятся со строгим соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора и контролирующих ведомств по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«На праздник будут допускать людей без явных признаков респираторных заболеваний. Волонтеры и организаторы станут работать в масках и перчатках. Все тематические площадки снабдят средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Граждан мы также призываем соблюдать все необходимые меры предосторожности, в частности выдерживать “социальную дистанцию”, чтобы сберечь свое здоровье и своих близких», – отметили специалисты.

Фото – Денис Нагаев

Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

Автор:
Теги: социальная дистанция  праздник  приморье  флаг  владивосток 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews