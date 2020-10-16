Флаг Приморского края установят на сопке Тигровая во Владивостоке

82-ю годовщину Приморья отметят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

Во Владивостоке проведут праздник в честь 82-й годовщины образования Приморского края. Тематические мероприятия состоятся в воскресенье, 18 октября, с 11.00 до 18.00 на Спортивной набережной.

В праздничной программе – выступления музыкальных коллективов из разных городов и районов края, ярмарка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и викторины, цирковое представление, работа спортивных площадок, в частности желающие смогут сыграть в баскетбол и сдать нормативы комплекса ГТО, заплыв и водное шоу, детские игровые зоны и фотозоны.

Кроме того, в этот день планируется торжественно установить флаг Приморского края на сопке Тигровая.

«Для гостей подготовлена концертная программа “Пою тебе, мое Приморье”, выступят барды. Она пройдет с 12.00 до 16.00. В 13.00 здесь же состоится творческая встреча с известным в крае композитором Владимиром Синенко. А с 16.00 до 17.00 зрители смогут увидеть настоящий акробатический рок-н-ролл», – уточнили в краевом министерстве культуры и архивного дела

В ведомстве подчеркнули, праздничные мероприятия во Владивостоке состоятся со строгим соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора и контролирующих ведомств по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«На праздник будут допускать людей без явных признаков респираторных заболеваний. Волонтеры и организаторы станут работать в масках и перчатках. Все тематические площадки снабдят средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Граждан мы также призываем соблюдать все необходимые меры предосторожности, в частности выдерживать “социальную дистанцию”, чтобы сберечь свое здоровье и своих близких», – отметили специалисты.

Фото – Денис Нагаев

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



