Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Горячая линия "остынет" к 1 августа
16 Июля 2020, 16:40 | Приморье
Специалисты Владивостокского клинико-диагностического центра заканчивают прием звонков от жителей Приморского края через полтора месяца
Горячая линия психологической помощи, которая начала свою работу с 1 апреля на базе отделения психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи Владивостокского клинико-диагностического центра и осуществляла поддержку жителей Приморского края, испытывающих психологический дискомфорт в связи с режимом самоизоляции, заканчивает прием звонков к 1 августа текущего года, сообщает газета «Золотой Рог».
С момента начала работы «горячей линии» прошло 100 дней. По информации специалистов Владивостокского клинико-диагностического центра, в Приморском крае ситуация уже меняется к лучшему, в связи с этим, тематика звонков существенно изменилась. В первые месяцы пандемии 38% граждан, обратившихся в Центр, выражали беспокойство за близких, в круг которых входили: пожилые родители, дети, родственники, которые работают и рискуют заразиться, близкие, находящиеся за пределами региона и так далее. Также активно звонили одинокие люди, те кто ограничен в возможности передвигаться, и для которых звонок на горячую линию был, порой, единственной серьезной поддержкой.
На начало июля психологи Центра приняли 514 звонков, большинство из которых - 75% - были женщины среднего возраста от 40 лет.
К этому времени заметно снизилось количество обращений в связи с трудовыми отношениями (потеря работы, вынужденные отпуска без содержания, жалобы на работодателя и прочее). При этом, возросло количество обращений в связи с конфликтами с близкими людьми 29% из которых составляли звонки, касающиеся супружеских измен, остальные связаны с детско-родительскими конфликтами.
Как отметили специалисты, любая кризисная ситуация обнажает латентные конфликты, которые дремали в семье. И если раньше было просто некогда сесть вместе и поговорить откровенно, то в режиме самоизоляции некоторые семьи столкнулись с тем, что поговорить не о чем, либо партнер совсем не готов услышать и понять. И чем дольше такие пары находились вместе, тем больше увеличивалось напряжение между супругами или родственниками. Сейчас психологи инициируют семьи на очную встречу для дальнейшей работы, чтобы помочь им справиться с кризисом. Для выполнения данной задачи у Центра появились новые ресурсы. В копилке специалистов центра психотерапии и психопрофилактики ВКДЦ уже не одна сохраненная семья. Очные консультации по вопросам детско-родительских отношений также осуществляются бесплатно, по полису ОМС.
11% звонков были повторными. Нередко в таких случаях звонок превращается в полноценную психологическую консультацию в дистанционном формате. Клиенты работают совместно с психологом, пробуют различные техники, позволяющие стабилизировать эмоциональное состояние людей. Сейчас несколько клиентов получают квалифицированную помощь уже очно, в формате оффлайн.
До 1 августа психологи готовы принимать звонки жителей региона на телефоны бесплатной горячей линии психологической поддержки + 7(423) 240-15-32, +7 (423) 266-77-15, режим работы с понедельника по пятницу с 10 до 13 и с 16 до 19, в выходные дни с 10 до 13.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор:
Теги:
Новости партнеров
Новости тематики
- Горячая линия "остынет" к 1 августа
- Обратиться за помощью можно круглосуточно
- COVID-19: Названы "красные зоны" по заболеваемости в Приморье
- COVID-19: Вводится новый порядок въезда в Приморье
- Хуньчунь передал Приморью 50 тысяч медицинских масок
- Во Владивостоке приступили к снятию ограничений на посещение мест массового отдыха
- В Приморье разрешили занятия спортом на открытых площадках
- COVID-19: Вирус унес жизнь еще двоих приморцев
- COVID-19: 15-й житель Приморья скончался от коронавируса
- COVID-19: Более 230 нарушений эпидрежима выявили в Приморье за сутки
Новости раздела
- Горячая линия "остынет" к 1 августа
- Парад в честь Дня ВМФ во Владивостоке возглавит ракетный крейсер "Варяг"
- Решения базового характера
- Бизнес-гороскоп: Рыбам удастся поплавать в деньгах
- Надежный источник
- Сейчас Владивосток завоевывает статус романтичного города
- Главный стандарт – это интерес ребенка
- Константин Шестаков: "Я буду отдыхать в Приморье"
- Дальневосточников продолжают возвращать на родину
- "Мы фактически меняем культуру управления"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Президент России "все прекрасно знает" о "воровстве богатых ребят"
- В Арсеньеве 142 заболевших коронавирусом
- Зачинщики бунта: в СМИ прозвучали имена организаторов незаконной акции в Хабаровске
- В море и на берегу
- Кабмин утвердил передачу аэропорта Магадана в собственность региона
- Константин Шестаков: "Я буду отдыхать в Приморье"
- В России предложили провести деноминацию рубля
- Яровая, Рогозин, Котюков...
- Проверку гостиниц и баз отдыха необходимо ускорить
- Посетители магазинов в Кавалерово отказываются соблюдать масочный режим
Loading...