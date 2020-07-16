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Горячая линия "остынет" к 1 августа

16 Июля 2020, 16:40 | Приморье
Специалисты Владивостокского клинико-диагностического центра заканчивают прием звонков от жителей Приморского края через полтора месяца
 
Горячая линия психологической помощи, которая начала свою работу с 1 апреля на базе отделения психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи Владивостокского клинико-диагностического центра и осуществляла поддержку жителей Приморского края, испытывающих психологический дискомфорт в связи с режимом самоизоляции, заканчивает прием звонков к 1 августа текущего года, сообщает газета «Золотой Рог».
 
С момента начала работы «горячей линии» прошло 100 дней. По информации специалистов Владивостокского клинико-диагностического центра, в Приморском крае ситуация уже меняется к лучшему, в связи с этим, тематика звонков существенно изменилась. В первые месяцы пандемии 38% граждан, обратившихся в Центр, выражали беспокойство за близких, в круг которых входили: пожилые родители, дети, родственники, которые работают и рискуют заразиться, близкие, находящиеся за пределами региона и так далее. Также активно звонили одинокие люди, те кто ограничен в возможности передвигаться, и для которых звонок на горячую линию был, порой, единственной серьезной поддержкой.
 
На начало июля психологи Центра приняли 514 звонков, большинство из которых - 75% - были женщины среднего возраста от 40 лет.
 
К этому времени заметно снизилось количество обращений в связи с трудовыми отношениями (потеря работы, вынужденные отпуска без содержания, жалобы на работодателя и прочее). При этом, возросло количество обращений в связи с конфликтами с близкими людьми 29% из которых составляли звонки, касающиеся супружеских измен, остальные связаны с детско-родительскими конфликтами.
 
Как отметили специалисты, любая кризисная ситуация обнажает латентные конфликты, которые дремали в семье. И если раньше было просто некогда сесть вместе и поговорить откровенно, то в режиме самоизоляции некоторые семьи столкнулись с тем, что поговорить не о чем, либо партнер совсем не готов услышать и понять. И чем дольше такие пары находились вместе, тем больше увеличивалось напряжение между супругами или родственниками. Сейчас психологи инициируют семьи на очную встречу для дальнейшей работы, чтобы помочь им справиться с кризисом. Для выполнения данной задачи у Центра появились новые ресурсы. В копилке специалистов центра психотерапии и психопрофилактики ВКДЦ уже не одна сохраненная семья. Очные консультации по вопросам детско-родительских отношений также осуществляются бесплатно, по полису ОМС.
 
11% звонков были повторными. Нередко в таких случаях звонок превращается в полноценную психологическую консультацию в дистанционном формате. Клиенты работают совместно с психологом, пробуют различные техники, позволяющие стабилизировать эмоциональное состояние людей. Сейчас несколько клиентов получают квалифицированную помощь уже очно, в формате оффлайн.
 
До 1 августа психологи готовы принимать звонки жителей региона на телефоны бесплатной горячей линии психологической поддержки + 7(423) 240-15-32, +7 (423) 266-77-15, режим работы с понедельника по пятницу с 10 до 13 и с 16 до 19, в выходные дни с 10 до 13.
 
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