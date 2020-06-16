Приморцы могут выбрать любой участок для голосования

На Едином портале государственных и муниципальных услуг начат прием заявлений от граждан, желающих выбрать удобный участок для участия в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Чтобы подать заявление, нужно на главной странице сайта Госуслуг выбрать вкладку «Общероссийское голосование по изменениям в Конституции», затем кликнуть на вложение «Выбрать удобный участок» и нажать на надпись «Перейти к услуге». Заявление можно подать до 21 июня 2020 года, крайний срок – 21.00 по Владивостоку.

Кроме того, в личном кабинете на портале Госуслуг доступен раздел «Общероссийское голосование», где посетители сайта могут найти полную информацию о голосовании: адрес участка по месту регистрации, контакты избирательной комиссии, правила голосования и предлагаемые изменения в Конституцию.

В Приморском крае, как и во всей стране, голосование по принятию изменений в основополагающий закон страны продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. Таким образом, каждый может поделиться своим мнением по обозначенному вопросу. В связи с эпидемией коронавируса все избирательные участки в Приморском крае оборудуют со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В помещениях будут проводить регулярную дезинфекцию, граждан будут допускать только в масках, обеспечат их социальное дистанцирование.

Отметим, приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно–справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9:00 до 18:00 по номеру: 8 (800) 200-00-20. Звонки бесплатные.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.