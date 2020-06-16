Лучше гор могут быть только пещеры

Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России

Спуск в пещеры – мероприятие волнительное и опасное. Однако наш регион может порадовать даже искушенных путешественников: сталактиты, древние наскальные фрески, лунное молоко, летучие мыши и ледяные наросты. Газета «Золотой рог» подготовила подборку самых удивительных и интересных пещер Приморья.

Еще с советских времен в регионе развивался экологический туризм, в том числе активный, сопряженный с определенными рисками: сплавы, восхождения на вершины, спуски в пещеры. Сейчас этот туризм по-прежнему в тренде, и особое внимание его развитию уделено в государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы. Главная задача – расширить спектр туров и сделать их интересными как российским, так и зарубежным гостям края.

Спелеотуристы в Приморье посещают бывшие каменоломни, гроты, естественные пещеры и тоннели. Такой вид отдыха запоминается надолго и вызывает желание повторить. Во время спусков на ум приходят истории о пещерных троллях, древних людях и сокровищах разбойников.

Важно помнить, что если опыта подобных путешествий нет, то спуски можно осуществлять только в составе организованных групп, возглавляемых опытными гидами. В одиночку легко заблудиться или получить серьезную травму.

Золотая пятерка

Знакомство с подземным миром можно начинать с Екатериновских пещер. В скалах Екатериновского массива насчитывается около 30 лазов и пещер, но три из них особенно любимы туристами.

Первая из них – пещера имени Географического Общества. Она является самой древней в Приморье, ей уже около 32 600 лет. Именно здесь, впервые в истории региона, были найдены костяные и каменные орудия времен неолита, а также останки мамонта, дикой лошади, тигра, бизона, длинношерстного носорога и даже гиены. Благодаря этим находкам, Екатериновские пещеры были внесены в список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО еще в советское время.

Вторая пещера во времена СССР считалась туристическим объектом всесоюзного значения. Свое имя пещера Пржевальского обрела в 1961 году, в честь великого русского путешественника и ученого, посетившего ее. Для придания дополнительного антуража на стенах пещеры были высечены скульптуры филина, тигра и медведицы с медвежатами.

Третья пещера – Лисья, была названа так из-за сходства с норами лесных зверьков, тут очень узкие и извилистые лазы.

Памятник природы

Особое место в списке спелеотуристов занимает Мокрушинская пещера, которая получила звание памятника природы регионального значения еще в 1987 году. Открыта она была в 1907 году крестьянином из деревни Богуславка. Описания пещеры встречаются даже у Владимира Клавдиевича Арсеньева, а в 1984 о ней был снят целый фильм под названием «Я подарю тебе Заозерье».

Эта пещера носит звание самой большой на всем Дальнем Востоке, общая площадь около 60 000 квадратных метров. Особым интересом у туристов она пользуется благодаря озеру, находящемуся на нижнем ярусе пещеры. Его глубина в 10 кв. метров и площадь в 300 кв. метров позволяет обследовать часть пещеры изнутри. Для тех, кто не готов проходить подготовку к спуску ради пещерного водоема, открыт верхний ярус. Там находятся четыре последовательно соединенных между собой зала, исследование которых принесет туристам большое удовольствие. Цветные сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, стаи летучих мышей и подземных насекомых никого не оставят равнодушным.

Мечта спелеолога

Хребет Лозовый (Чандалаз) – это древний коралловый риф возрастом более 250 миллионов лет, окутанный мистическими легендами. Он считается самым крупным древним рифом на всем Дальнем Востоке.

По мнению некоторых исследователей, еще во времена Империи Цзинь сам хребет использовался в качестве фортификационного

сооружения, а в пещерах проводились тайные ритуалы. Так это или нет, мы уже не узнаем, однако прочувствовать мощнейшую энергетику может каждый турист.

Еще при подъеме к входам в пещеры можно заметить редкие краснокнижные растения: маньчжурский орех, зубчатый дуб и твердый можжевельник. Всего в окрестностях Чандалаза обитают около трехсот видов редких животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу.

Хребет изрыт лазами и пещерами, длина самой глубокой из которых, под названием «Соляник», составляет 125 метров. Однако самыми популярными и доступными для посещения являются пещеры «Мечта спелеолога» и «Сквозная».

В «Мечте спелеолога» можно встретить удивительных насекомых – пещерных сверчков. В 10 метрах от входа в своде пещеры в результате обрушения образовалось большое отверстие, выходящее на поверхность – своеобразное окно.

По узкой горной тропе, идущей от пещеры «Мечта спелеолога» вдоль возвышающейся скалы, можно выйти к пещере, носящей название «Сквозная». Эта небольшая пещерка, длиной в 39 метров, прорезает всю толщу скалы, как можно понять из названия. На сводах «Сквозной» располагаются древние сталактиты.

Карстовые красавицы

На севере Партизанского района, у подножия горы Константинополь, расположены Алексеевские пещеры: Кабарга, Белый дворец и Приморский великан.

Первая из древних карстовых пещер, Кабарга, не требует особого снаряжения и легко доступна для посещения. Ее длина около 100 метров, а в конце было найдено большое количество черепов кабарги. Именно в честь этой находки пещера и получила свое название. Из-за обилия известняка стены пещеры покрыты белым налетом, образующим чудные узоры.

«Белый дворец» - белоснежная пещера, которая находится у подножия горы Константинополь. В этой пещере можно увидеть уникальное явление - «лунное молоко» на сводах. Оно образуется благодаря различным минеральным соединениям. Некоторые исследователи считают, что в «Белом дворце» есть еще неизученные ходы, скрытые завалами.

Третья пещера с геологической точки зрения представляет собой тектоническую расщелину, образованную известняком, который и образует гору Константинополь. «Приморский великан» тщательно изучается учеными с 50-х годов прошлого века. Подземные озера, ручьи, известковые своды и три вида летучих мышей захватывают дух. Залы и переходы разбавлены минеральными образованиями. Для того, чтобы посетить эту пещеру, требуются специальное снаряжение и подготовка. Чтобы решить эту проблему, даже был выкопан более удобный вход, однако его пришлось закрыть, чтобы микроклимат пещеры не изменился.

Важно!

Медики предупреждают, что спуск в пещеры опасен для людей, страдающих клаустрофобией. Путешественникам, которые собираются отправиться в подобное путешествие, необходимо взять с собой аптечку с минимальным набором средств первой помощи: бинт, жгут для остановки крови, йод, противовоспалительные и обезболивающие препараты. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, важно не забыть свои лекарства.

Во время прохождения маршрута необходимо следить за самочувствием и сообщать гиду о его ухудшении. В пещерах существует опасность обезвоживания организма, поэтому необходимо пить понемногу, но часто, делать несколько глотков каждые 20 минут. Пить рекомендовано энергетические напитки или воду с солью и сахаром. Они восстановят солевой баланс и придадут сил. О газировках и сладких соках лучше забыть.

При спуске в пещеру важно соблюдать правила безопасности:

- При передвижении по пещере должно быть не менее одного-трех, должным образом подготовленных, cпелеологов, хорошо знающих систему;

- Каждый участник подобного приключения должен иметь не менее двух независимых источников света, обеспеченных двукратным запасом питания от планируемого времени нахождения в пещере, а также надежное, испытанное личное снаряжение, одежду и обувь, соответствующую условиям пещеры;

- В пещерах нельзя разводить костры, необходимо пользоваться горелкой;

- Нельзя издавать громкие звуки, взрывать хлопушки и петарды;

- Не стоит дергать или доставать из стен никакие камни;

- Мусор необходимо забирать с собой;

- На стенах пещер нельзя оставлять никаких посланий и рисунков;

- Если вы посещаете пещеру с летучими мышами, то не надо трогать их руками, освещать или шуметь. Помните, что они могут болеть бешенством;

- В местах зимовок этих рукокрылых нельзя устраивать привалы и лагеря. Свет, изменение температуры и шум травмируют животных.

КСТАТИ

Пещеры образуются в громадных залежах каменных пород, таких как известняк, который со временем растворяется, если по нему долго протекают или через него просачиваются дождевые воды. Когда вода капает сквозь потолок пещеры в известняке, от капель остаётся небольшое количество минералов, из которых постепенно формируется каменный выступ, называемый сталактитом.

Сталактит имеет форму конуса и растёт вниз, как сосулька. В местах, где просачивающиеся капли воды падают на пол пещеры, тоже остаются минералы, из которых постепенно формируются сталагмиты; сталагмит растёт вверх. Сталактиты и сталагмиты могут вырастать до очень больших размеров. Иногда они встречаются посередине, в результате чего образуется каменный столб или колонна.

На фото: Так выглядят ледяные сталагмиты в приморских пещерах.

Фото Дианы БЕЛОЙ

Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.