Помогло ли экологии Находки создание одноимённого фонда

Основным вектором работы некоммерческой организации является поддержка проектов, направленных на улучшение экологических условий. Реально ли фонд улучшает экологию города?

У стивидорных компаний остаётся менее полугода до исполнения поручения Президента РФ по переходу на технологии закрытой перевалки угля. Однако многие компании по-прежнему не верят в перспективу изменений "правил игры", уповая на благотворительность и пиар. Финансирование социальных проектов бизнесом – дело, безусловно, хорошее. Но решает ли оно проблему угольной пыли?

В Находкинском городском округе вот уже полтора года действует Благотворительный фонд «Находка». Основным вектором работы некоммерческой организации является поддержка проектов, направленных на улучшение экологических условий. Реально ли фонд улучшает экологию города или это просто повод не переходить на дорогостоящие технологии перевалки угля, разбирался корреспондент «Золотого Рога».

Предыстория создания

Фонд был создан в конце 2018 года после одного из совещаний тогда ещё врио губернатора Олегом Кожемяко со стивидорами, темой которого стала проблема угольной пыли и пути её решения. Перед совещанием Олег Кожемяко провел встречу с жителями города, которые жаловались на угольную пыль. Разговор со стивидорами тогда получился резким. Глава региона раскритиковал руководителей компаний за то, что за годы работы они так и не сумели организовать ни производство с учетом экологических требований, ни диалог с местным населением.

«Вы 6 лет здесь работаете, зарабатываете неплохие деньги, не могли продумать защитные меры?! За это время можно было и благоустройство сделать, и питание в школах, и ветеранам помогать. Или считаете, что около 1% налогов, которые вы в бюджет города перечисляется, достаточно?! Вы за кого людей держите?! Не хотите работать по-другому, я найду другие рычаги воздействия», - заявил Олег Кожемяко.

Через некоторое время компания «Аттис Энтерпрайс» - один из стивидоров, ведущих перевалку угля на мысе Астафьева – объявила о создании экологического фонда «Находка». К этой инициативе вскоре присоединилось еще несколько предприятий. В итоге сегодня в фонде шесть участников: «Аттис-Энтерпрайс», Находкинский морской торговый порт», «Порт Восточные ворота – Приморский завод», «Порт Ливадия», «Геомар», «Дальмормонтаж».

В пресс-релизе краевой администрации, сообщающем о создании фонда «Находка», было заявлено, что стивидорные компании будут отчислять в него по 20 рублей с каждой отгруженной тонны угля, а куда пойдут эти деньги, будут решать горожане.

Итоги полутора лет работы

У экологического фонда «Находка» есть сайт, а на сайте – отчеты. Мы решили полюбопытствовать, что удалось сделать в Находке за 20 рублей с каждой тонны угля, перегруженного на шести угольных терминалах в течение 2019 года.

По информации, представленной на сайте фонда, суммарный грузооборот шести терминалов, являющихся участниками благотворительного процесса, за 2019 год составил 13 165 800 тонн, а отчисления в фонд – 136 576 603 рубля. И уже здесь ждало некоторое разочарование - в пересчете на тонну это почти вдвое меньше тех самых обещанных 20 рублей.

Еще более сильное разочарование постигло при изучении данных о фонде «Находка», отраженных в системе «Спарк-Интерфакс». Она выдала еще более скромную цифру. По информации «Спарк-Интерфакс», поступления от текущих операций за 2019 год для фонда «Находка» составили 49 438 000 рублей. Интересно, почему система не отразила остальные 87 миллионов рублей, которые, как следует из данных официального сайта фонда, были перечислены стивидорами?

Фонд «Находка» реализует семь проектов: «Культурная Находка», «Здоровая Находка», «Поддержка образовательных учреждений», «Равенство», «Чистая Находка», «Комфортная Находка» и «Спортивная находка». Самой финансово ёмкой стала в 2019 году программа благоустройства Находкинского городского округа «Комфортная Находка» - на нее было потрачено более 48 миллионов рублей. На эти деньги выполнялись различные работы по благоустройству микрорайона Мыс Астафьева – ремонт лестниц, ливнёвок, строительство детских и спортивных площадок, монтаж уличного освещения и т.п. На втором месте по объему вложений программа «Здоровая Находка». В 2019 году муниципальные медицинские учреждения города получили от фонда на приобретение оборудования, лекарств и другие нужды более 33 миллионов рублей. А вот программа защиты окружающей среды «Чистая Находка» намного скромней – вложения в нее почти в три раза меньше, чем в благоустройство. Они составили всего 17 миллионов рублей.

К слову, в 2019 году слово «экологический» исчезло даже из названия фонда. Если изначально он был зарегистрирован как «Экологический фонд «Находка», то впоследствии был переименован в «Социально-экологический фонд «Находка», а затем просто в «Благотворительный фонд «Находка».

А с экологией-то что?

Между тем, участники Благотворительного фонда «Находка» не входят в число лидеров по внедрению современных технологий в производство. Правильнее даже сказать, что большинство из них входит в число аутсайдеров этого процесса.

Так в начале декабря прошлого года решением суда по иску транспортного прокурора была приостановлена деятельность компании «Порта Восточные ворота – Приморский завод». Основанием послужили результаты прокурорской проверки, которая выявила, что компания длительное время не принимала мер по устранению нарушений законодательства об охране окружающей среды, при этом увеличивая объемы перевалки угля. Вскрылось, что склады угля на предприятии не оборудованы подпорными стенками, сточные воды сбрасывались в акваторию Японского моря без должной очистки. Неоднократно принудительной приостановке деятельности из-за нарушения экологических требований подвергался и «Порт Ливадия».

Сам учредитель фонда – компания «Аттис Энтерпрайс» - в последнее время все чаще упоминается в СМИ отнюдь не в связи со своей благотворительной деятельностью. Предприятие засветилось в ряде скандалов. Пишут о возможной коррупционной связи предприятия с экс-транспортным прокурором Находки Дмитрием Баренбаумом, который якобы оказывал стивидору покровительство. При этом называют размер ежемесячного вознаграждения, который вполне сопоставим с отчислениями «Аттис Энтерпрайс» в благотворительный фонд. Также компанию упрекают в искусственной организации потока жалоб от населения в адрес конкурентов.

Вся эта информация в комплексе наталкивает на мысль, что у благотворительности шести находкинских стивидоров вовсе не благие намерения. Основной мотив – строительство эдакой потемкинской деревни с детскими площадками и хоккейными коробками, за фасадом которой всё те же устаревшие технологии перевалки и угольная пыль.